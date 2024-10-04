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17:27, 4 октября 2024Бывший СССР

«Сбить мой вертолет — это война, которая украинцам не нужна». Лукашенко пригрозил Киеву после инцидента с его бортом

Лукашенко: атака на вертолет президента означает войну, Украине она не нужна

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Во время полета борта президента Белоруссии Александра Лукашенко над территорией Белоруссии заметили беспилотники. Глава государства высказался по этому поводу и заявил, что отслеживание дронов — проблемы Службы безопасности. После инцидента он также порассуждал о поводах для начала войны с Украиной.

Ранее появилась информация о том, что одновременно с вертолетом Лукашенко в воздушном пространстве Белоруссии были замечены два беспилотника. Президент Белоруссии должен был отправиться в один из районов республики, но решено было отложить вылет на час. Он отметил, что вертолет летел необычно низко, как он считает, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. «Конечно, они [операторы дронов] вертолет видят. Он же большой, это не беспилотник», — сказал Лукашенко. Вместе с тем он пригрозил Киеву.

Я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента — это война, которая украинцам не нужна

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Говоря о применении беспилотников, Лукашенко отметил, что это вооружение — не новинка. При этом часто после воздействия средств радиоэлектронной борьбы дроны теряют ориентир. Так они и залетали в Белоруссию. Президент отметил, что подобных случаев было несколько, однако эти вопросы решают на уровне специалистов, не вынося в публичное поле.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Лукашенко призывал готовиться к войне

В ходе визита на Обуз-Лесновский полигон в конце августа белорусский президент заявил, что республике необходимо готовиться к войне, чтобы ее избежать. «Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. (...) Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было», — призвал он. В то же время политик отметил, что не видит тенденций к началу конфликта, несмотря на напряженную обстановку вокруг. Белорусский лидер также успокаивал граждан, говоря, что у страны есть чем ответить тем, кто против нее «натопырится».

Ранее Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не вступит в военные действия, если Вооруженные силы Украины не нарушат границы страны. При этом «помогать России мы будем всегда», заявил он.

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В августе над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели с Украины

По словам Лукашенко, вечером 9 августа над территорией республики могли быть сбиты летевшие с Украины ударные беспилотники. Силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность, уточнил глава государства. Лукашенко добавил, что целей было около десятка.

Тогда президент Белоруссии поручил усилить группировки войск на двух тактических направлениях на границе с Украиной. По поручению Лукашенко к границе выдвинулись реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». «Без ответа любые провокации не останутся», — предупреждал глава государства.

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      Алина Гончарова
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