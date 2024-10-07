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13:36, 7 октября 2024Россия

Площадь пожара на нефтебазе в Крыму возросла

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 1000 квадратных метров

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма увеличилась и достигла 1000 квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

До этого собеседник агентства сообщал о площади возгорания около 800 квадратных метров. Других подробностей он не привел.

Пожар на нефтебазе полуострова начался в ночь на 7 октября после серии мощных взрывов. В Феодосии объявили режим ЧС техногенного характера, власти также перекрыли две улицы близ объекта и провели эвакуацию около 300 жителей. Пожар попал на видео.

По неофициальным данным, нефтебаза загорелась после прилета двух ракет со стороны ВСУ, пострадали три человека. В результате, предварительно, оказались повреждены пять резервуаров с топливом, два из которых полностью разрушены. Официально информацию об атаке ВСУ на нефтебазу власти пока не подтверждали. В Минобороны лишь сообщили, что за ночь 7 октября над Крымом сбили 12 беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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