В Солсбери зачитали показания Скрипаля по делу об отравлении. Он заявил, что чувствовал себя в безопасности в Британии

В Британии раскрыли показания экс-полковника ГРУ Скрипаля по делу об отравлении

Письменные показания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, зачитали в ходе открытых слушаний в городе Солсбери.

Он заявил, что не знает, какие именно организации были ответственны за обеспечение его безопасности в Британии. Он также подчеркнул, что не считал необходимым селиться в закрытой, особо охраняемой местности после переезда в страну в 2010 году.

Я не помню, что конкретно обсуждалось в свете мер по обеспечению моей личной безопасности, но я полагаю, что мне предложили защиту, в том числе смену имени. Никогда не предполагалось, что это необходимая мера, и я решил отказаться от нее Сергей Скрипаль Бывший полковник ГРУ

Экс-полковник ГРУ добавил, что его дом в Солсбери находился на тихой улице, а некоторые из его соседей — бывшие полицейские.

Ранее сообщалось о нежелании Скрипалей участвовать в слушании

В июне стало известно, что Скрипаль и его дочь Юлия якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери из соображений безопасности. По данным The Guardian, Скрипали заявляли, что сведений, предоставленных ими сотрудникам правоохранительных органов, достаточно, и их присутствие на заседании необязательно.

При этом члены семьи британки Дон Стерджес, предположительно ставшей жертвой отравляющего вещества, указали, что хотели бы, чтобы Скрипали были внесены в список возможных свидетелей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отказе экс-офицера ГРУ и его дочери Юлии выступить в суде по делу об отравлении Стерджес. По мнению дипломата, они могли бы дать показания онлайн.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, выразил мнение, что Скрипаль и его дочь не хотят выступать в суде из-за опасений спецслужб Великобритании, а не России.

Скрипали опасаются за свою жизнь, в первую очередь, опасаясь спецслужб Великобритании. Если что-то пойдет не так, их уберут. Если их уберут, это будет попытка опять свалить вину на Россию, якобы это Россия расправляется. (...) Это старый известный лондонский прием Алексей Чепа Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам

Отравляющее вещество попало к Стерджесс под видом духов

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии британских властей, они пострадали из-за разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Спустя несколько месяцев, в июне, Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились в Эймсбери. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, британку спасти не удалось. Роули же пришел в себя. Мужчина рассказал, что нашел флакон с предполагаемым ядом в парке и подарил покойной.

Впоследствии семья Стерджесс подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека. Адвокаты семьи начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ответчиками в деле указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Российская сторона отвергла обвинения.

Россия обвинила Британию в намеренном создании инцидента в Солсбери

Посольство России в Соединенном Королевстве заявило, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году. По данным дипмиссии, теперь понятно, что Лондон и не был заинтересован в поисках истины. В посольстве заявили, что Британия таким образом начала готовить свое население и своих союзников к конфронтации, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

Там обратили внимание, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были прояснены Лондоном, который отказался от предложенного Москвой сотрудничества.