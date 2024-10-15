Письменные показания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, зачитали в ходе открытых слушаний в городе Солсбери.
Он заявил, что не знает, какие именно организации были ответственны за обеспечение его безопасности в Британии. Он также подчеркнул, что не считал необходимым селиться в закрытой, особо охраняемой местности после переезда в страну в 2010 году.
Я не помню, что конкретно обсуждалось в свете мер по обеспечению моей личной безопасности, но я полагаю, что мне предложили защиту, в том числе смену имени. Никогда не предполагалось, что это необходимая мера, и я решил отказаться от нее
Экс-полковник ГРУ добавил, что его дом в Солсбери находился на тихой улице, а некоторые из его соседей — бывшие полицейские.
Ранее сообщалось о нежелании Скрипалей участвовать в слушании
В июне стало известно, что Скрипаль и его дочь Юлия якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери из соображений безопасности. По данным The Guardian, Скрипали заявляли, что сведений, предоставленных ими сотрудникам правоохранительных органов, достаточно, и их присутствие на заседании необязательно.
При этом члены семьи британки Дон Стерджес, предположительно ставшей жертвой отравляющего вещества, указали, что хотели бы, чтобы Скрипали были внесены в список возможных свидетелей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отказе экс-офицера ГРУ и его дочери Юлии выступить в суде по делу об отравлении Стерджес. По мнению дипломата, они могли бы дать показания онлайн.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, выразил мнение, что Скрипаль и его дочь не хотят выступать в суде из-за опасений спецслужб Великобритании, а не России.
Скрипали опасаются за свою жизнь, в первую очередь, опасаясь спецслужб Великобритании. Если что-то пойдет не так, их уберут. Если их уберут, это будет попытка опять свалить вину на Россию, якобы это Россия расправляется. (...) Это старый известный лондонский прием
Отравляющее вещество попало к Стерджесс под видом духов
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По версии британских властей, они пострадали из-за разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Спустя несколько месяцев, в июне, Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились в Эймсбери. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, британку спасти не удалось. Роули же пришел в себя. Мужчина рассказал, что нашел флакон с предполагаемым ядом в парке и подарил покойной.
Впоследствии семья Стерджесс подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека. Адвокаты семьи начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ответчиками в деле указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Российская сторона отвергла обвинения.
Россия обвинила Британию в намеренном создании инцидента в Солсбери
Посольство России в Соединенном Королевстве заявило, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году. По данным дипмиссии, теперь понятно, что Лондон и не был заинтересован в поисках истины. В посольстве заявили, что Британия таким образом начала готовить свое население и своих союзников к конфронтации, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».
Там обратили внимание, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были прояснены Лондоном, который отказался от предложенного Москвой сотрудничества.