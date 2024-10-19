Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Южной Кореи обнаружили в одном из районов Пхеньяна в КНДР. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В Северной Корее обещали ответить на повторное вторжение
По данным представителя Минобороны Северной Кореи, обломки беспилотника Южной Кореи были обнаружены в одном из районов Пхеньяна 13 октября. Чиновник также добавил, что повторное вторжение военных средств Кореи расценят как объявление войны и вызовет ответные удары.
Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары
Ранее в КНДР заявили о наличии доказательств причастности Южной Кореи к полетам БПЛА в Пхеньяне. Об этом сообщила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. Она заверила, что провокаторы заплатят суровую цену.
Ранее КНДР якобы перебросила войска на территорию России
Накануне в Сеуле созвали экстренное совещание. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудил сообщения о якобы передислокации северокорейских войск на территорию России. Корейское правительство назвало эти сообщения «серьезной угрозой» национальной безопасности.
По данным разведывательной службы Республики Корея, переброска солдат из КНДР якобы осуществлялась с 8 по 13 октября. Кроме того, корейская разведка опубликовала спутниковые снимки российских полигонов на Дальнем Востоке, сделанные 16 октября.
якобы перебросили во Владивосток
Первые 1500 северокорейских спецназовцев прибыли во Владивосток. Предполагается, что в России военных из КНДР представляют жителями Якутии и Бурятии, выдавая им отечественную форму, оружие и документы. Кроме того, корейская разведка опубликовала спутниковые снимки российских полигонов на Дальнем Востоке, сделанные 16 октября.
В Кремле назвали эту новость информационной уткой
Накануне в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке появился текст сообщения о якобы отправке военных КНДР в город. Новость сопровождал комментарий: «Страшно?» Позже публикацию удалили.
В МИД России объяснили, что сообщение опубликовали по ошибке. «Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — отметили в ведомстве.
В свою очередь, официальный представитель министерства Мария Захарова сообщала, что состав участников специальной военной операции (СВО) России на Украине можно уточнить в Министерстве обороны России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал эту ситуацию. Он назвал сообщения о прибытии военных из КНДР в зону СВО очередной информационной уткой.