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07:52, 19 октября 2024Мир

Северная Корея предупредила о готовности воевать с Южной. Угроза конфликта возникла из-за беспилотников

ЦТАК: КНДР обнаружила в Пхеньяне обломки дрона Южной Кореи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: KCNA / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Южной Кореи обнаружили в одном из районов Пхеньяна в КНДР. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В Северной Корее обещали ответить на повторное вторжение

По данным представителя Минобороны Северной Кореи, обломки беспилотника Южной Кореи были обнаружены в одном из районов Пхеньяна 13 октября. Чиновник также добавил, что повторное вторжение военных средств Кореи расценят как объявление войны и вызовет ответные удары.

Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары

ЦТАК

Ранее в КНДР заявили о наличии доказательств причастности Южной Кореи к полетам БПЛА в Пхеньяне. Об этом сообщила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. Она заверила, что провокаторы заплатят суровую цену.

Ранее КНДР якобы перебросила войска на территорию России

Накануне в Сеуле созвали экстренное совещание. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудил сообщения о якобы передислокации северокорейских войск на территорию России. Корейское правительство назвало эти сообщения «серьезной угрозой» национальной безопасности.

По данным разведывательной службы Республики Корея, переброска солдат из КНДР якобы осуществлялась с 8 по 13 октября. Кроме того, корейская разведка опубликовала спутниковые снимки российских полигонов на Дальнем Востоке, сделанные 16 октября.

1500
спецназовцев КНДР

якобы перебросили во Владивосток

Первые 1500 северокорейских спецназовцев прибыли во Владивосток. Предполагается, что в России военных из КНДР представляют жителями Якутии и Бурятии, выдавая им отечественную форму, оружие и документы. Кроме того, корейская разведка опубликовала спутниковые снимки российских полигонов на Дальнем Востоке, сделанные 16 октября.

В Кремле назвали эту новость информационной уткой

Накануне в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке появился текст сообщения о якобы отправке военных КНДР в город. Новость сопровождал комментарий: «Страшно?» Позже публикацию удалили.

В МИД России объяснили, что сообщение опубликовали по ошибке. «Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — отметили в ведомстве.

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В свою очередь, официальный представитель министерства Мария Захарова сообщала, что состав участников специальной военной операции (СВО) России на Украине можно уточнить в Министерстве обороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал эту ситуацию. Он назвал сообщения о прибытии военных из КНДР в зону СВО очередной информационной уткой.

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      Марина Совина
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