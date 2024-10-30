«Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

Вучич: Путин не проявил интереса к предложению прекратить огонь на Украине

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл детали своего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным и объяснил, почему решился на звонок. Содержание беседы он пересказал в интервью агентству Bloomberg.

Как заявил сербский президент, звонок был связан с прошедшим в Казани саммитом БРИКС, на который он сам не приехал — на встречу отправились только члены правительства. Вучич позвонил Путину, чтобы сообщить об этом решении.

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Вучич спросил российского лидера о ситуации на Украине. В частности, он озвучил идею прекращения огня, однако «Путин, похоже, не проявил к этому интереса». «Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич ответ президента России.

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Вучич предположил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия

Вучич порассуждал о том, что российско-украинский конфликт будет продолжаться, пока стороны не достигнут мира по корейскому сценарию. «В конце концов наступит мир, а пока ведется ожесточенная борьба за каждую деревню. Будет достигнут корейский сценарий, но он не разрешит [конфликт] в течение 10, 20 или 30 лет», — сказал сербский лидер. При этом он добавил, что США будут продолжать борьбу с Россией, следуя своим интересам.

Комментируя слова Вучича, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к этому спокойно. По словам Пескова, у опытных политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Пресс-секретарь Путина также отмечал, что Европейский союз постоянно «заламывает руки» Сербии в ходе сотрудничества, в отличие от БРИКС.

Эрдоган заявил о стремлении Путина прекратить огонь на Украине

Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Путина есть стремление к прекращению огня на Украине. «Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили наш министр иностранных дел Хакан Фидан и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле», — поделился он.

Путин между тем четко обозначил условия прекращения огня и начала переговоров по Украине, делая Киеву «конкретное, реальное мирное предложение». Так, Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен оставить идею вступления в НАТО. Принципиальной позицией переговоров является также нейтральный и безъядерный статус Киева, сказал Путин.