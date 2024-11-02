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13:31, 2 ноября 2024Бывший СССР

«Дядя, не получается ничего у тебя». Украинский депутат обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский не может стабилизировать фронт
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Слова украинского президента Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией оценил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене и незаконном выезде за границу. Обращаясь к Зеленскому, он заявил, что у киевских властей ничего не получится.

Величайший с апломбом заявил, что если Трамп захочет остановить войну — у него не получится. (...) Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя

Александр Дубинскийдепутат Верховной Рады

Кроме того, в своем сообщении депутат подчеркнул, что возврат к границам 1991 года, о котором систематически говорят в Киеве, еще менее вероятен.

Обращению Дубинского предшествовали слова Зеленского о невозможности территориальных уступок

Таким образом парламентарий прокомментировал недавнее интервью Зеленского южнокорейскому телеканалу. В нем политик заявил, что если кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у того «ничего не получится».

Фото: Johanna Geron / Reuters

До этого украинский лидер также говорил о рисках прекращения военной помощи США Киеву в случае прихода к власти Трампа. При этом Зеленский указал, что на этот случай есть «собственный внутренний план, как усилить себя», однако он признал, что «это будет крайне сложно».

Зеленский начал активно критиковать власти США

Последние дни президент Украины несколько раз выступил с критикой Соединенных Штатов. В частности, он указал на то, что Киев получил лишь десять процентов от одобренной Конгрессом США помощи. «Это не смешно», — прокомментировал он ситуацию, добавив, что на Украине рассчитывали на конкретное количество ресурсов, планируя операции.

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Кроме того, Зеленский раскритиковал Штаты за утечку в СМИ секретного пункта его «плана победы», который предполагал поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. «Это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — пожаловался он. Коллективный Запад при этом Зеленский систематически обвиняет в несправедливости по отношению к Украине из-за отказа в полноправном членстве в НАТО.

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