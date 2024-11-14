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08:51, 14 ноября 2024Россия

В России разработали стратегию «семейноцентризма» для ускорения рождаемости

РБК: в России разработали стратегию «семейноцентризма» для повышения рождаемости
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России власти разработали стратегию «семейноцентризма», которая в том числе призвана увеличить рождаемость и поддержать и защитить семьи как фундаментальную основу российского общества. Соответствующий документ подготовлен при участии всех основных ведомств, он есть в распоряжении РБК.

Документ, который поручил разработать президент России Владимир Путин, рассчитан до 2036 года и будет реализовываться в два этапа. В ходе первого из них с 2025 по 2030 год запланировано совершенствование федерального и регионального законодательства в сфере семейной и демографической политики. В ходе второго же этапа, который не так детализирован, предполагается выполнение ряда задач для реализации стратегии и поставленных целей.

Стратегия призвана улучшить стратегию поддержки семей с детьми. Для этого будут усовершенствованы правила предоставления материнского капитала. разработаны дополнительные мероприятия для профилактики бедности среди семей с детьми и меры по повышению эффективности выплаты алиментов.

Помимо этого, власти будут пытаться решить жилищную проблему семей с детьми. Они планируют развить доступное арендное и социальное жилье для семей, поддерживать строительство доступного жилья и улучшать финансовые механизмы, которые повышают доступность жилья. Кроме того, в России будут расширять условия в общежитиях высшего образования для студентов, у которых родились дети.

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Еще одним направлением поддержки семей в России станет создание условий, которые позволят родителям совмещать семью и работу. Также для повышения рождаемости и продвижения семейного образа жизни будут улучшены условия оказания медицинской помощи беременным и женщинам в детородном возрасте, а также введены общественные награды для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.

ЖЗЛ
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