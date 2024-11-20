Президент Бразилии разозлил страны Запада на саммите G20. Лидеров ЕС не устроило его решение по Украине

Reuters: лидеры ЕС недовольны решением президента Бразилии на G20 по Украине

Лидеры западных стран разозлились из-за решения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не тратить много времени на обсуждение украинского кризиса. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов, которые отметили, что во время завершения пленарного заседания нескольких его участников даже не было в комнате.

Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате Reuters

В частности, недовольство выразил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, «текст бы только выиграл», если «бы был более откровенным», затронь он тему конфликта на Украине.

Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь Эммануэль Макрон Президент Франции

Бразильские дипломаты попытались оправдать решение своего лидера, объяснив, что Луис Инасиу Лула да Силва пытался избежать ситуации, в которой саммит закончился бы без финальной декларации, вопреки тому, «что европейцы просили более жестких формулировок о роли России в войне».

Какие положения вошли в декларацию по итогам G20

По итогам саммита в Рио-де-Жанейро лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) приняли декларацию, которая, согласно тексту документа, призывает к борьбе с голодом, нищетой и изменением климата, к реформе институтов мирового управления и к устойчивому развитию.

Также государства высказались за создание свободного от ядерного оружия мира и поприветствовали инициативы по мирному разрешению конфликта на Украине. Кроме того, была затронута тема боевых действий на Ближнем Востоке.

По данным газеты Financial Times (FT), все страны, изначально ратовавшие за жесткие формулировки в отношении России и украинского конфликта, в итоговом коммюнике саммита сами от них отказались.

Формулировки недостаточно сильные. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры, и никакого заявления не было бы Собеседник FT из числа европейских дипломатов

Впрочем, другой представляющий европейскую страну высокопоставленный собеседник издания подтвердил, что текст итоговой декларации — «это не тот язык по Украине», который хотели бы видеть на Западе.

Лавров увидел в действиях Запада попытку украинизировать повестку G20

Западные страны попытались украинизировать повестку саммита «Большой двадцатки», заявил позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что их замысел не удался, поскольку никто «из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал».

Кроме того, Россия согласилась с одним пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20), в котором говорится об урегулировании конфликта на Украине. По словам Лаврова, в нем говорится о призыве к «честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях». Российский министр призвал искать разрешение конфликтов на основе Устава ООН во всей его полноте.

Если это проецировать на украинскую ситуацию, Запад видит в Уставе только принцип территориальной целостности — он хочет вернуть Украине территории, на которых столетиями жили русские, чьи права режим Зеленского истребил законодательно. Вот на это они обращать внимание не хотят Сергей Лавров Глава МИД России

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон специально разыскал министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро и пожал ему руку. Позднее появились кадры их встречи, после приветствия политик и дипломат недолго поговорили.