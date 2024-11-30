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04:10, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

Посланник Трампа по Украине хотел снять с России часть санкций. На Западе считают, что его план может понравиться Путину

CNN: Келлог хотел частично снять санкции с РФ в обмен на перемирие с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кит Келлог ранее предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня. Об этом сообщает CNN.

Телеканал ссылается на план Келлога, подготовленный в апреле для America First Policy Institute. В рамках плана он предложил ограниченное снятие санкций с России при согласии на перемирие. При этом полный пересмотр ограничений будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину.

Келлог также предлагает ввести специальный сбор на экспорт энергоресурсов из России. Полученные средства можно использовать для Украины. При этом Киеву придется отказаться от вооруженного возвращения территорий, но сохранит право добиваться их дипломатическим путем.

Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине 27 ноября. По словам избранного президента США, Келлог сможет «сделать мир снова безопасным».

План Келлога может понравиться Путину

План Келлога по решению украинского конфликта, который может понравиться президенту России Владимиру Путину, сообщает телеканал CNN.

План по прекращению военного конфликта может понравиться Путину

CNN

Келлог предлагает странам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. При этом он подчеркивает, что США не следует принимать участие в дальнейшем противостоянии Москвы и Киева. Также спецпосланник назвал отдаленной перспективой вступление Украины в НАТО. Кроме того, политик заявил, что Соединенным Штатам следует предлагать помощь Украине в виде кредита.

Келлог подчеркнул, что официальная политика США должна поставить своей целью прекращение огня и урегулирование конфликта переговорным путем, напомнил телеканал.

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Келлог считает, что необходимо реализовать «мир через силу»

Келлог описал свою будущую работу, обратившись к концепции бывшего американского лидера Рональда Рейгана. Он подчеркнул необходимость реализовать «мир через силу».

Это привилегия всей моей жизни — работать на президента Трампа. Я с нетерпением жду возможности начать работу над реализацией «мира через силу», одновременно отстаивая интересы США

Кит Келлог спецпосланник США по Украине

Концепция «мир через силу» была основой внешней политики Рейгана, которую Трамп перенял для реализации видения своего внешнеполитического курса.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США не стоит пытаться воздействовать на Россию при помощи силы. «Если он имеет в виду американскую силу или силу блока НАТО, то он глубоко заблуждается. У них не хватит сил заставить нас сделать то, что они хотят. Пусть вначале разберется в этих проблемах, в сути конфликта, а потом делает свои рекомендации», — подчеркнул сенатор.

Келлог выступает против приглашения Украины в НАТО

Келлог признал опасность разговоров о принятии Украины в НАТО, обращает внимание РИА Новости.

Так, ранее Келлог вместе с другими экспертами указывал в статье, что в обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России может быть предложено ограниченное смягчение санкций.

При этом Киеву предложат отказаться от территориальных претензий. Также Келлог выразил мнение, что украинский конфликт можно предотвратить, если бы Вашингтон не делал заявлений о будущем членстве Украины в НАТО и не провоцировал тем самым Россию.

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В Европе выразили опасения из-за назначения Келлога

Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога спецпосланником по Украине может оставить Европу без американских союзников, отметило агентство Bloomberg.

С Дональдом Трампом у дверей Белого дома европейские правительства сталкиваются с наихудшим сценарием: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать Украину без своих американских союзников. Выбор Трампом в качестве своего специального посланника по Украине и России Кита Келлога (...) только усиливает эти опасения

Bloomberg

В частности, по данным агентства, европейских политиков пугает готовность Келлога прекратить военную помощь Вооруженным силам Украины в случае, если Киев откажется от мирных переговоров с Россией. В связи с этим страны Европы начали наращивание собственных производственных возможностей.

Газета Der Spiegel выразила мнение, что Келлог столкнется с «практически невыполнимой задачей». По данным издания, Келлог должен будет заключить сделку, которая в определенной степени устроит каждую из сторон. В статье говорится, что это почти невыполнимо.

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