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20:27, 3 декабря 2024Экономика

Больше 20 иностранных брендов захотели выйти на российский рынок в 2025 году. Какие товары они завезут?

CORE.XP: 13 иностранных брендов хотят выйти на рынок РФ в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

На российский рынок ретейла хотят выйти еще 13 иностранных брендов. Об этом заявила старший директор СORE.XP Марина Малахатько.

Планы по скорому выходу на рынок анонсировали 13 брендов. По словам Малахатько, 10 из них связаны с одеждой. Также она добавила, что 7 иностранных брендов — представители европейских стран.

В настоящий момент, подметила Малахатько, компании соблюдают конфиденциальность, так как находятся только на стадии согласования сделок. В целом же, указывает старший директор СORE.XP, число новых иностранных имен на рынке России останется на уровне 2023-2024 годов, то есть до 25 брендов.

«Экспансия очень умеренная. Мало кто выходит на рынок без партнеров», — утверждает Малахатько. Также она пояснила, что в российском рынке сейчас заинтересованы небольшие семейные бренды.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Какие модные бренды начали возвращаться в Россию?

В сентябре итальянский люксовый бренд Trussardi, занимающийся одеждой и парфюмерией, объявил о возвращении в Россию. Утверждалось, что завершение работы с российскими потребителями встало для модного дома многомиллионными долгами и продажей бренда фирме Miroglio Group. После этого Trussardi приняло решение о возвращении бренда в Россию. В ближайшее время откроется магазин на Ходынском поле в Москве.

В конце лета также стало известно о возможном возвращении в Россию модного дома Dior. Компания подала заявки в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior.

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Тем временем отмечается, что в торговых центрах России с января 2024 года уже успели появиться магазины восьми иностранных брендов. Например, это сеть товаров для дома Chakra, ретейлер электроники Tecno из Китая, бренд косметики из Армении 22|11 Cosmetics, а также марки одежды Ellsay и Baasploa из Китая, Josiny из Южной Кореи, Laurel из Германии и Rinascimento из Италии, рассказали в CORE.XP.

В Nikoliers сообщили, под конец 2024 года количество fashion-ретейлов, составляющих турецкую часть рынка в России, возрастет до 24. Уточнялось, что это более чем в два раза превышает показатели начала 2022 года, когда их было всего 11. Также сейчас активно расширяются такие компании, как LC Waikiki, Colin's, DeFacto и Koton.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

За полгода в Россию пришли еще 3,3 тысячи иностранных брендов

В начале сентября появились данные о том, что за шесть месяцев 2024 года на российский рынок вышло больше 3,3 тысячи новых брендов, связанных с питанием и товарами повседневного спроса. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество новинок снизилось на 18 процентов. В то же время эксперты пояснили, что 2022-м на рынок вышло почти 10 тысяч новых марок, все это было связано со сменой брендов из-за конфликта на Украине. Уже в 2023-м, когда основная часть ниш была заполнена, эта тенденция начала ослабевать.

В NielsenIQ отмечали, что больше всего новых брендов за семь месяцев 2024 года открыли производители пива. Кроме того, появилось много новых марок десертов, чипсов, шоколадок и мороженого.

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В сентябре также стало известно, что южнокорейская LG подала в Роспатент новую заявку на регистрацию товарного знака Ohui. Под брендом, с которым знаменитый производитель бытовой техники решил снова прийти на отечественные рынки, хотят создавать кремы, парфюмы и средства для волос.

LG Electronics приостановила все поставки в Россию в марте 2022 года. Вскоре после этого Минпромторг включил товары бренда в список для параллельного импорта. В начале 2024 года отмечалось, что по всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG.

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