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17:35, 19 декабря 2024Экономика

Путин рассказал, где хранит свои деньги. Он доверился Сберу

Путин: когда банк «Россия» попал под санкции, я перевел туда свои деньги
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин хранит свои деньги в том числе в Сбере. Об этом он рассказал во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии.

У российского лидера спросили, где он хранит свои вклады, и он признался, что имел вклад в Сбере. «Он, по-моему, так и сохранился», — сказал глава государства.

После введенных против России санкций Путин перенес часть своих активов в банк «Россия». «Я демонстративно перевел туда свои деньги», — поделился президент. Там же ему начисляется заработная плата.

На карту банка «Россия» Путин получает зарплату и военную пенсию

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В марте 2014 года глава государства заявил, что дал управлению делами указания, чтобы его заработную плату переводили в банк «Россия». Позже об этом рассказывал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк "Россия". И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

Размер президентской пенсии представитель Кремля тогда не уточнил, однако добавил, что наличными Путин пользуется не чаще двух раз в год, когда, например, на горнолыжном курорте заходит в кафе.

На прямой линии Путин объявил о росте зарплат в России

По словам президента, в 2024 году зарплаты в стране в реальном выражении выросли на 9 процентов. Также он отметил, что на рекордно низком уровне в настоящее время находится безработица — около 2,3 процента.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Ситуация стабильная и надежная», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства оценил темпы роста российской экономики. По его словам, по итогам 2024 года экономика вырастет примерно на 3,9-4 процента. Также он напомнил, что в 2023 году национальная экономика увеличилась на 3,6 процента.

Одновременно с этим глава государства упомянул про ускорение инфляции. Он сказал, что она ускорилась до 9,2-9,3 процента, однако реальные зарплаты все равно растут быстрее, чем цены. При этом Путин пообещал работать в этом направлении. «Инфляция есть. Мы будем с этим бороться», — отметил президент.

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Российский лидер также упрекнул Центробанк в повышении ключевой ставки и ситуации с инфляцией. Он рассказал о недавнем разговоре с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

«[Она] мне сказала, что [инфляция] где-то уже 9,2-9,3 процента», — подчеркнул Путин. По его словам, с этим есть проблемы, однако правительство и ЦБ уже поставили задачу снизить темпы роста инфляции, и в следующем году она должна составить 2-2,5 процента.

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