Карабаев: семь россиян погибли при крушении самолета AZAL в Актау

Семь россиян погибли в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау на западе Казахстана. Новые данные раскрыл глава Минтранса страны Марат Карабаев, его слова приводит агентство «Казинформ».

Как сообщил чиновник, на борту упавшего лайнера было 16 граждан России, только девятерых удалось спасти. Карабаев также уточнял, что трое из пяти членов экипажа смогли выжить.

«Среди пассажиров на борту находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 — выжили. Из Кыргызстана было три пассажира, все они выжили. Граждан России было 16, 7 из них погибли, 9 — выжили. Шестеро пассажиров были из Казахстана, все наши соотечественники погибли. Экипаж самолета составлял пять человек: двое погибли, трое выжили», — сказано в публикации источника.

Кроме того, на месте катастрофы уже обнаружили черный ящик. Скоро следователи приступят к расшифровке речевого самописца.

Азербайджанский самолет потерпел крушение в Актау, Казахстан. На борту было 67 человек. Среди находившихся на борту были пассажиры из России, Азербайджана и Киргизии.

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

Раскрыто число жертв авиакатастрофы

Жертвами крушения самолета стали 38 человек, сообщил изданию Tengrinews.kz вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание», — сказал чиновник.

Он добавил, что 29 человек остаются в больнице, в их числе двое детей. По данным Бозумбаева, состояние 11 человек оценивается как стабильно тяжелое, остальные пострадавшие получили травмы средней тяжести. Вице-премьер Казахстана добавил, что на рейсе было всего шесть казахстанцев, в том числе двое несовершеннолетних. Они не выжили.

Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу после авиакатастрофы

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу после авиакатастрофы в Казахстане, сообщил перевозчик в Telegram-канале.

Отмечается, что самолеты AZAL не будут летать в два российских города до завершения расследования причин крушения. Рейсы по другим направлениям выполняются штатно.

«До завершения расследования авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" приостановила полеты по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку. Все остальные рейсы будут выполняться по расписанию», — сказано в публикации.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Появилась версия об атаке дрона на разбившийся в Казахстане самолет

Ранее сообщалось, что разбившийся лайнер мог быть атакован беспилотным летательным аппаратом. Такую версию опубликовало издание Haqqin.az.

По данным издания, рейс Баку — Грозный мог подвергнуться атаке дрона в воздушном пространстве России. При этом пилоты, вероятно, ничего не заподозрили. На опубликованном изданием видео можно заметить странные отметины на хвосте самолета. Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами. Подтвердится ли версия, будет известно после изучения черного ящика.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что украинский беспилотник мог атаковать самолет.

«Я думаю, это вряд ли. Потому что это очень сложное должно быть управление таким дроном. Я не думаю, что у Украины есть такие возможности. Поэтому я сомневаюсь в этой версии», — сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура на территории всей страны после авиакатастрофы.