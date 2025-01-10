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14:19, 10 января 2025Россия

Омбудсмен раскрыл подробности о напавшем на школу в Курске с молотком и ножами подростке

Омбудсмен Листопадова: Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком, который проник в школу №54 в Курске, готовил нападение. Подробности о нем привела детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова, ее цитирует РИА Новости.

Напавший на образовательное учреждение сейчас дает показания на допросе и беседует с уполномоченным по правам ребенка. Листопадова добавила, что на допросе подросток рассказывает, в какие игры он играет. Суицидальной направленности в ситуации нет, заверила омбудсмен.

Ранее появилась неофициальная информация, что попытавшийся напасть на школу в Курске подросток мог быть связан с суицидальной игрой. Сообщалось, что за несколько минут до того, как выдвинуться к школе, попытавшийся напасть на нее подросток якобы оставил в соцсетях запись, которую определяют как имеющую отношение к подобным играм.

О ЧП в курской школе №54 стало известно днем в пятницу, 10 января. Подросток ворвался в здание, при этом дежуривший у входа охранник не смог остановить его. 16-летний бывший ученик школы разбил окно и перед выходом на улицу бросил сумку, в которой нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига.

Как выяснилось впоследствии, злоумышленник около полугода встречался с ученицей курской школы, в которую ворвался с оружием. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, уточнял, что причиной нападения стали сложные отношения подростка с одной из учениц. По данным Следственного комитета, подросток собирался устроить пожар.

ЖЗЛ
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