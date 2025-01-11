ВС РФ 11 января нанесли удары по нескольким аэродромам ВСУ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики на территории Украины, сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что под ударом также оказались объекты энергетики, обеспечивающие деятельность украинской армии и военно-промышленного комплекса.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что под удар 11 января попал военный аэродром в городе Александрия Кировоградской области. Там ремонтируют, вооружают и заправляют украинские вертолеты. Рядом с объектом также располагается полк Нацгвардии Украины.

Кроме того, ВС России нанесли удар в направлении складов Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области Украины, а также по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы ВС РФ продолжают брать под контроль новые населенные пункты

В этот же день российское оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Войска группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии на этом участке фронта.

В зоне ответственности «Центра» противник потерял до 535 военнослужащих, а также танк Leopard и четыре бронированные машины. В числе уничтоженной техники два бронетранспортера М113 и три автомобиля.

Российская армия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

В период с 4 по 10 января армия России нанесла 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. В результате удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и цеха сборки и места хранения ударных дронов. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Под Новый год сумели взять под контроль город Курахово в ДНР. Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что часть бойцов Вооруженных сил Украины еще остается в пределах населенного пункта, в настоящий момент идет зачистка территорий от противника.