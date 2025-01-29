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20:47, 29 января 2025Силовые структуры

Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

По делу главы «Фонбета» Анохина задержали сотрудников МВД и прокуратуры
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По адресам, связанным с задержанным по подозрению в передаче взятки генеральным директором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным, прошли обыски. В результате была обнаружена крупная сумма денег.

По делу задержаны высокопоставленные сотрудники российских силовых ведомств.

Силовики задержали сотрудников МВД и прокуратуры

В рамках дела Анохина силовики задержали шесть человек, двое из них оказались высокопоставленными силовиками. Их наряду с другими фигурантами подозревают в соучастии в даче взятки в размере 50 миллионов рублей.

Один из задержанных, по предварительной информации, — заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол, второй — высокопоставленный сотрудник прокуратуры Преображенского района столицы. Как уточняет Telegram-канал Shot, первого задержали на рабочем месте.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

При обыске нашли два миллиона долларов

В ходе обысков по адресам, связанным с главой «Фонбета», правоохранители обнаружили крупную сумму денег — два миллиона долларов.

Примечательно, что официально в собственности у Анохина есть лишь одна квартира — 38-метровая однушка на улице Таллинской в районе Строгино. При этом прописан он, как пишет Shot, в 100-метровой квартире ЖК «Долина грез» в Крылатском. Стоимость первой оценили в 15 миллионов рублей, второй — в 50 миллионов.

Сергей Анохин

Сергей Анохин

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главу «Фонбета» задержали за крупную взятку

О задержании Анохина стало известно 29 января. Предполагается, что он передал взятку в размере 50 миллионов рублей силовику. По имеющейся информации, последний также был задержан.

В отношении главы «Фонбета» возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Анохина могут оштрафовать на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

Анохин возглавил «Фонбет» в 2022 году. Однако, по словам совладельца компании Михаила Маслова, он уволился еще в январе. Тем не менее в открытых источниках Анохин все еще значится главой «Фонбета». С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года он также возглавлял футбольный клуб «Химки».

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Анохин мог пытаться смягчить меру пресечения Садыгову

Задержание Анохина может быть связано с делом инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, пишет издание Baza. Предполагается, что он мог пытаться договориться о смягчении ему меры пресечения.

Садыгов и еще пятеро бизнесменов были задержаны в декабре прошлого года. Инвестора обвинили по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. 29 января стало известно, что Садыгова отпустили под залог в размере 20 миллионов рублей.

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