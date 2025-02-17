Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о Гренландии и Дании, отвечая на вопрос американского журналиста телеканала CNN, который спросил о необходимости взаимных уступок для урегулирования конфликта на Украине.
«Вы про Данию с Гренландией?» — спросил Лавров, прервав корреспондента из США. При этом министр иностранных дел сохранил серьезное выражение лица.
Американский журналист также заявил о наличии в Вашингтоне мнения о том, что ради достижения прочного мира и прекращения огня на Украине обеим сторонам придется «прийти к болезненным компромиссам». Лавров предложил ему продолжить задавать вопросы на английском языке и обратиться к историческим фактам.
Лавров исключил любые территориальные уступки Украине
По итогам встречи в Москве со своим сербским коллегой Марко Джуричем Лавров также подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в процессе мирного урегулирования конфликта не может быть и речи. По его словам, действия украинских военнослужащих выглядят похлеще, чем «действия гитлеровских убийц».
«Посмотрите, какие зверства они чинят», — отметил министр.
Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами
Он также напомнил, что руководство СССР передало Украине территории, на которых жили русские люди. Сделано это было по причинам, о которых много раз говорил президент России Владимир Путин.
Ранее Трамп потребовал вернуть Гренландию США
Президент США Дональд Трамп еще до инаугурации заявил о необходимости включения Гренландии в состав США. Он позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать остров.
Известно, что беседа прошла «крайне плохо». Трамп был настроен агрессивно и шел на конфронтацию. Кроме того, он отказывается принимать какие-либо предложения Дании о сотрудничестве, его волнует только передача территории Соединенным Штатам.
Позже Трамп заявил о намерении США установить контроль и над Панамским каналом. По его словам, американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде. Панама направила письмо в ООН с жалобой на угрозы американского лидера.