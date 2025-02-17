«Вы про Данию с Гренландией?» Лавров ответил шуткой на вопрос CNN об уступках по Украине. Что он сказал?

Лавров шуткой про Гренландию ответил CNN на вопрос об уступках на переговорах

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о Гренландии и Дании, отвечая на вопрос американского журналиста телеканала CNN, который спросил о необходимости взаимных уступок для урегулирования конфликта на Украине.

«Вы про Данию с Гренландией?» — спросил Лавров, прервав корреспондента из США. При этом министр иностранных дел сохранил серьезное выражение лица.

Американский журналист также заявил о наличии в Вашингтоне мнения о том, что ради достижения прочного мира и прекращения огня на Украине обеим сторонам придется «прийти к болезненным компромиссам». Лавров предложил ему продолжить задавать вопросы на английском языке и обратиться к историческим фактам.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Лавров исключил любые территориальные уступки Украине

По итогам встречи в Москве со своим сербским коллегой Марко Джуричем Лавров также подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в процессе мирного урегулирования конфликта не может быть и речи. По его словам, действия украинских военнослужащих выглядят похлеще, чем «действия гитлеровских убийц».

«Посмотрите, какие зверства они чинят», — отметил министр.

Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами Сергей Лавров министр иностранных дел России

Он также напомнил, что руководство СССР передало Украине территории, на которых жили русские люди. Сделано это было по причинам, о которых много раз говорил президент России Владимир Путин.

Ранее Трамп потребовал вернуть Гренландию США

Президент США Дональд Трамп еще до инаугурации заявил о необходимости включения Гренландии в состав США. Он позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать остров.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Известно, что беседа прошла «крайне плохо». Трамп был настроен агрессивно и шел на конфронтацию. Кроме того, он отказывается принимать какие-либо предложения Дании о сотрудничестве, его волнует только передача территории Соединенным Штатам.

Позже Трамп заявил о намерении США установить контроль и над Панамским каналом. По его словам, американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде. Панама направила письмо в ООН с жалобой на угрозы американского лидера.