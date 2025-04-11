«Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

Российский боец Лега заявил о пережитых в киевском СИЗО пытках

Председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов, член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев заявил, что российский военнослужащий с позывным Лега попал в плен украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская).

Военному угрожали смертью

Российский военный утверждает, что по пути в СИЗО было сделано семь пересадок, на каждой из которой пленных солдат избивали, и что у него забрали обручальное кольцо и крест со словами «Больше не пригодится».

По словам военнослужащего, в киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали ему ногу — по-живому. Мужчину держали пятеро, во рту он держал кляп из полотенца, который чуть не перегрыз от боли. При каждой перевязке ситуация повторялась.

Это даже не садизм, хуже. В этом СИЗО в Киеве так со всеми. Все кричат, изнемогают. Там всегда так российский военный Лега

Другого военнослужащего с позывным Майбах азовцы («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) привезли в лагерь и выжгли ему букву «В» на лбу. Когда Красный Крест приехал с проверкой, мужчину от него спрятали, добавил Григорьев.

Ранее в сети обратили внимание на допрос российского бойца Николая Карташевича, попавшего в украинский плен. На видеоролике он заверяет, что, если конфликт не закончится, он снова намерен идти сражаться.

В России уже призывали осудить преступления ВСУ против российских пленных

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий попросил депутатов Госдумы обратиться к парламентариям всех стран мира, а также к Организации объединенных наций (ООН) с призывом осудить преступления ВСУ в отношении российских военнопленных. Он подчеркнул, что пытки военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции.

Срок пребывания военнопленных в таких несанкционированных местах содержания может составлять от нескольких суток до полугода доклад МИД РФ

До этого министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором сообщалось, что попавшие в плен ВСУ российские военные подвергаются пыткам, немедицинским ампутациям конечностей, угрозам сексуального насилия и имитации расстрелов в «секретных тюрьмах».

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник уточнил, что информацию собрали на основании показаний российских военнопленных, возвращенных домой по итогам обмена пленными 150 на 150 человек, который состоялся 5 февраля 2025 года.

При этом Мирошник добавил, что число пленных, убитых в тайных тюрьмах ВСУ, плохо поддается оценке. Международные организации не проводят проверку условий содержания российских пленных с должной тщательностью, что искажает реальную картину преступлений ВСУ.

Для семей попавших в плен бойцов СВО предложили новые меры поддержки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала принять новую инициативу по поддержке семей бойцов спецоперации, попавших в плен на Украине. Она рассказала, что сейчас возможность социального сопровождения доступна членам семей без вести пропавших участников СВО. Этим занимаются сотрудники фонда «Защитники Отечества».

Нужно, чтобы и семьи военнослужащих, попавших в плен, тоже были окружены заботой Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Кроме того, Москалькова предложила распространить выплату единовременного пособия на детей не вернувшегося с фронта участника СВО также на детей, родившихся уже после его смерти.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина достигли масштабной договоренности о пленных военнослужащих. Стороны обменяются тысячами посылок для содержащихся в плену бойцов.