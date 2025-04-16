Российская стюардесса два года прогуливала работу, но получала по 100 тысяч рублей в месяц. Как ей это удалось?

Российская стюардесса с помощью хитростей прогуливала работу с ноября 2022 года

Стюардесса российской авиакомпании с помощью всяких хитростей два года не появлялась на работе. Узнали о ней только сейчас.

Речь идет о 56-летней бортпроводнице перевозчика «Россия» с 20-летним стажем. Женщина не появлялась на рейсах с ноября 2022 года. За это время она взяла 750 дней больничных и 239 дней согласно отпуску.

При этом отдельно отмечается, что бортпроводнице официально приходила вся зарплата и больничные. Всего ежемесячно ей удавалось такими ухищрениями «зарабатывать» более 100 тысяч рублей.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аналогичные истории с прогулами заканчивались увольнением

Ранее российского депутата Юрия Напсо, который в течение нескольких лет прогуливал заседания, досрочно лишили полномочий. В нижней палате парламента отметили, что он не был на работе более 200 дней без уважительной причины. Также удалось выяснить, что Напсо проживает за пределами России — в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

При этом в Великобритании лишившийся работы за пропуск 808 смен сотрудник завода по сборке автомобилей выиграл суд против работодателя. Вик Рамболд взял больничный на 808 смен и получил более 95,8 тысячи фунтов. У него были проблемы со здоровьем, производственные травмы. Также один раз он объяснил, что не был на работе из-за того, что на него якобы напали грабители.

В Италии же мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением и стрессом. Компания уволила его за непредоставление больничных листов. При этом он смог опротестовать это решение в Комиссии по трудовым отношениям.

Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом

Недавно член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб назвала уважительные причины отсутствия на работе. По ее мнению, к ним относятся стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь и смерть родственника.

При болезни необходимо предъявить листок временной нетрудоспособности. Бессараб также отметила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов.

Во всех случаях, по возможности, нужно уведомить работодателя Светлана Бессараб депутат

В свое очередь, член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина напомнила, что предпенсионеры и пенсионеры будут официально освобождены от работы на два дня. Все это разрешается для прохождения диспансеризации.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Больничные листы будут выдавать россиянам по новым правилам

По данным «Авиаторщины», больше российская стюардесса не сможет проворачивать эту схему. Министерство здравоохранения России с осени 2025 года введет новые правила, касающиеся оформления больничных листов. В частности, теперь каждый пятый больничный будут выдавать лишь на три дня.

В начале апреля также стало известно, что власти дорабатывают новую схему выдачи больничных листов. Предполагается, что, если в течение шести месяцев работник оформлял больничный лист четыре раза, его лечащему врачу необходимо направить медицинские данные врачебной комиссии, которая затем вынесет решение.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года хотят изменить порядок оформления больничных листов. Такие нововведения принимаются в качестве защитной меры для часто болеющих россиян.

Тогда же утверждалось, что за исключение должны взять моменты, связанные с уходом за больным родственником, медицинской реабилитацией, а также оказанием медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или заболеваниях, которые касаются замещением почечной терапии.