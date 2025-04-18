Украина арестовала литиевое месторождение на подконтрольной ей территории. На этот металл претендуют США

На Украине арестовали Полоховское месторождение лития

Украинский суд наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области.

«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова», — указано в сообщении.

Отмечается, что арест состоялся в рамках расследуемого с 2016 года дела о незаконном получении разрешения на добычу лития. Спустя девять лет расследование возобновилось, несмотря на тот факт, что компания заплатила 119 миллионов гривен за разрешение.

«Укрлитийдобыча» получила разрешение на разработку в 2017 году, до 2020 года там проводилась геологоразведка. По ее результатам месторождение было признано крупнейшим в Европе с общими запасами литиевой руды около 40 миллионов тонн. Прокуроры указали, что сейчас там «осуществляется ряд действий, направленных на осуществление незаконной добычи полезных ископаемых в корыстных целях вопреки интересам государства и граждан Украины».

Запасы лития на Полоховском месторождении составляют более 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.

Украинскими ресурсами интересуются США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам (РЗМ) «очень скоро». Он подчеркнул, что Вашингтон не должен терять деньги на помощь Киеву. Однако данные Геологической службы США свидетельствуют, что значительных месторождений РЗМ на Украине нет. «Что у Украины есть, так это запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также газа и угля», — указало издание Spectator.

В ночь на 18 апреля Киев и США достигли предварительных договоренностей по соглашению о совместной разработке недр. Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что страны подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. По ее словам, документ подтверждает конструктивную совместную работу и намерение финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.

Украинские СМИ назвали меморандум «довольно абстрактным». По утверждению издания «Страна», схожий документ хотели утвердить во время скандального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. При этом журналисты также задались вопросом о смысле этого меморандума, учитывая готовность Трампа подписать окончательный документ уже на следующей неделе.

То ли чтобы сделать некую позитивную новость на фоне переговоров в Париже. То ли с подписанием самого соглашения не все так просто, а потому сейчас и решили подписать хоть какой-то документ, чтоб показать, что «дело движется» Страна

Украина потеряла половину месторождений лития

В январе председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над крупнейшим месторождением лития в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, Шевченковское литиевое рудное поле площадью свыше 40 гектаров содержит в себе и другие ценные ресурсы — ниобий, бериллий и тантал. Рогов добавил, что стратегическое значение месторождения «просто бесценно».

Также под контроль Российской армии перешло месторождение Крутая Балка в Запорожской области. Отраслевой журнал OilPrice подтвердил, что Россия с 2022 года заняла два из четырех украинских месторождений лития. В материале говорится, что взятие Россией месторождений имеет возможность повлиять на Европу и на усилия по переходу на зеленую энергетику.