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12:39, 15 мая 2025Экономика

Цены на нефть упали

Цены на нефть падают после слов Трампа о возможной сделке с Ираном
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Нефтяные котировки в четверг, 15 мая, падают на фоне слов президента США Дональда Трампа о возможности заключения соглашения с Ираном. Июльские фьючерсы на сорт Brent дешевеют более чем на три процента, до минимальных с конца прошлой недели 63,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на сорт WTI падают почти на четыре процента, до 60,5 доллара за баррель. Оба значения почти на три доллара ниже, чем максимумы на этой неделе.

Послабления в отношении иранской нефти могут увеличить предложение на рынке, а с учетом ускоренного повышения добычи странами ОПЕК+, на чем настаивает Саудовская Аравия, профицит сырья вырастет. Вместе с тем инвесторы без какой-либо конкретики в отношении будущей сделки нефть пока не тестирует многолетние минимумы.

Ранее Трамп заявил, что главным условием для сделки станет отказ Ирана от намерения иметь ядерное оружие. Вместе с тем иранская сторона настаивает, что обогащение урана является научным достижением страны, за которую пришлось заплатить высокую цену, в том числе жизнями ученых, поэтому отказ от дальнейших разработок исключен.

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Ранее аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs изучили посты Трампа в социальных сетях, посвященные энергетическому рынку, и выяснили, что президенту США больше всего нравится, когда стоимость WTI находится в пределах от 40 до 50 долларов за баррель. Всякий раз, когда цены выходят за этот диапазон, он начинает активно критиковать происходящее.

По их мнению, попытки Трампа повлиять на нефтяные котировки станут одним из дополнительных факторов в пользу нового заметного падения цен в ближайшие годы.

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