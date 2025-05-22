ВМС США атаковали группировки в Сомали. Удар с авианосца назвали крупнейшим в истории

BI: США нанесли крупнейший в истории удар с авианосца по группировкам в Сомали

Истребители американских военно-морских сил 1 февраля нанесли удар с авианосца. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС Соединенных Штатов Джеймс Килби. Он назвал его «крупнейшим за всю историю ударом с авианосца».

По данным Business Insider, удар был нанесен по террористическим группировкам в Сомали. В общей сложности было сброшено более 56 тысяч килограммов боеприпасов.

Соединенные Штаты провели операцию с авианосца Harry Truman, который в то время находился в Красном море. В ней участвовали 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.

Трамп приказал нанести авиаудары по одному из главарей ИГ в Сомали

1 февраля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести высокоточные авиаудары по одному из главарей террористической группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) в Сомали.

По словам американского лидера, он приказал военным разгромить «прячущихся в пещерах» организатора атак ИГ и других террористов, которых тот завербовал и возглавил в Сомали. Глава Белого дома подчеркнул, что эти люди угрожали Соединенным Штатам и их союзникам.

Политик добавил, что удалось ликвидировать «много террористов», однако без вреда для гражданских лиц.

Весной 2024 года войска США также нанесли удар по Сомали, чтобы ликвидировать верховного лидера террористической группировки «Исламское государство». Авиаудар был нанесен в 81 километре от города Босасо. В результате атаки трое террористов были ликвидированы.

Трампа начал переговоры о признании Сомалиленда суверенным государством

Администрация президента США в марте начала переговоры о признании Республики Сомалиленд суверенным государством, если она согласится принять у себя беженцев из сектора Газа, сообщало агентство Associated Press.

Американский чиновник, участвовавший в этих усилиях, подтвердил, что Вашингтон «ведет тихий разговор с Сомалилендом о ряде областей, которые могут быть полезны США в обмен на признание» Associated Press

При этом власти непризнанного Сомалиленда публично отрицали факт контактов с американскими представителями. Однако в апреле газета The New York Times писала, что непризнанная африканская республика хочет добиться от Дональда Трампа признания, в обмен позволив Соединенным Штатам арендовать порт и взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту, расположенных в городе Бербера.

Республика Сомалиленд существует с 1991 года, после того как в остальной части Сомали пал диктаторский режим Сиада Барре. Несмотря на то что в ней регулярно проходят демократические выборы и она активно борется за свое дипломатическое признание, большая часть мира отказывает ей в легитимности, считая непризнанным квазигосударством.