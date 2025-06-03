Посол Баррак: Трамп достиг конца терпения в вопросе украинского конфликта

Посол США в Турции Томас Баррак рассказал об отношении американского президента к конфликту на Украине. По его словам, лидер Соединенных Штатов «достиг конца своего терпения».

«Терпению Трампа пришел конец», — заявил американский посол в Анкаре.

Также Баррак оценил прошедшие в Стамбуле переговоры российской и украинской сторон. По его словам, Турция играет ключевую роль в этом вопросе.

Я думаю, что у Турции традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога Томас Баррак посол США в Турции

Трамп готов поучаствовать в переговорах

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский лидер открыт к трехсторонней встрече с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако, отметила Ливитт, Трамп хотел бы видеть прямые переговоры России и Украины.

Профессор Чикагского университета Джеффри Сакс, в свою очередь, заявил, что выход из украинского кризиса должны найти Россия и США. Об этом, по его словам, свидетельствую прошедшие в Стамбуле переговоры.

Единственные переговоры, которые можно будет засчитать, — и они не проходят сейчас — это переговоры между Россией и США Джеффри Сакс профессор Чикагского университета

Накануне, 2 июня, во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча длилась чуть более часа. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. До официальных переговоров между Украиной и Россией они провели двустороннюю встречу.

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Трамп планировал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки

Трамп заявлял о своем намерении завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки еще до своего переизбрания на должность президента США. Так, в феврале 2023 года, выступая перед сторонниками в штате Флорида, он пообещал в случае победы на выборах немедленно позвонить президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и завершить конфликт.

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В апреле 2025 года победивший на выборах американский политик назвал шуткой это свое заявление. Вместе с тем он заверил, что положит конец боевым действиям на Украине. В январе этого года он предположил, что сможет сделать это за полгода.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В США обвинили Трампа в нерешительности

Американские сенаторы заявили об усталости от нерешительного подхода президента США к российскому лидеру. Отмечается, что Трамп по-прежнему не берет на себя никаких обязательств по давлению на Россию. Сенаторы, в свою очередь, хотят ввести очередной пакет антироссийских санкций.

Честно говоря, сенаторы с обеих сторон прохода устали от нерешительного подхода Дональда Трампа к Путину. Если Дональд Трамп не хочет ему противостоять, это должен сделать Сенат Чак Шумер лидер меньшинства в сенате США

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, в свою очередь, заявил, что законопроект о новых санкциях против России может быть рассмотрен уже в ближайший месяц.