Расходы российского бюджета резко выросли

Минфин: Расходы федбюджета в январе-июле превысили 25 триллионов рублей

По итогам первых семи месяцев 2025 года суммарные расходы российского бюджета, по предварительной оценке, превысили отметку в 25 триллионов рублей. О резком росте государственных трат сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

За отчетный период совокупные расходы госказны составили примерно 25,19 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался на 20,8 процента выше, чем за январь-июль прошлого года, отметили в ведомстве. Доходы федбюджета за это время увеличились лишь на 2,8 процента и достигли около 20,32 триллиона рублей.

Таким образом, в январе-июле расходы госказны превысили ее доходы на примерно на 4,88 триллиона. В результате дефицит за отчетный период оказался почти в 4,2 раза выше показателя, заложенного в первоначальных проектировках бюджета (1,17 триллиона, или 0,5 процента ВВП), и превышает актуальную оценку (3,79 триллиона, или 1,7 процента ВВП) почти в 1,3 раза.

Минфин по-прежнему объясняет подобную динамику опережающим финансированием госрасходов в январе этого года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов (сократились на 18,5 процента год к году и составили 5,52 триллиона рублей). В ведомстве утверждают, что столь серьезное расхождение реального дефицита бюджета с изначальными планами «не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом».

Аналитики же связывают негативную динамику в первую очередь с укреплением курса рубля, что невыгодно для отечественных экспортеров, и падением мировых цен на нефть, включая российский сорт Urals. В июне его средняя стоимость составила 59,84 доллара за баррель при заложенной в бюджетном правиле цены отсечения в 60 долларов. При сохранении низких цен на нефть российская казна может недополучить до 20 процентов от ожидаемых доходов, резюмировал доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.