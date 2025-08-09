Россия
04:07, 9 августа 2025Россия

На российском курорте оборвалась канатная дорога, пострадали 12 человек, в том числе дети. Кресла полетели вниз вместе с людьми

В Нальчике оборвалась канатная дорога, пострадали 12 человек, в том числе дети
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

В курортной зоне города Нальчик оборвалась канатная дорога с людьми. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

ЧП в российском регионе случилось в пятницу, 8 августа, в 17:45 по местному времени. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.

Как отмечал Telegram-канал Shot, после обрыва тросов фуникулера кресла полетели вниз вместе с людьми. У большей части пострадавших — ушибы и ссадины. Несколько туристов застряли на высоте.

Telegram-канал Mash уточнял, что в результате произошедшего пострадали минимум пять человек. Канатная дорога поднимает посетителей на гору Малая Кизиловка — там расположен ресторан, выполненный в виде головы богатыря Сосруко.

Пострадали 12 человек, в том числе дети

После обрыва канатной дороги в Нальчике в больницу обратились 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение

Минздрав Кабардино-Балкарии

Среди пострадавших оказались двое детей, одному потребовалась госпитализация. С пострадавшими работают два психолога ГУ МЧС России по КБР.

Четыре человека упали в воду после обрыва

Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги, они живы, рассказал начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. По его словам, всего с канатных кресел сняли 13 человек.

Шесть человек упали на твердую поверхность, четыре человека упало в воду

Михаил Надежинначальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии

Как указал Надежин, водолазы МЧС России проводят обследование дна озера. «Мы уверены на 99 процентов, что там никого нет, потому что камеры посмотрели», — добавил он.

Канатная дорога в Нальчике оборвалась из-за износа

Канатная дорога с людьми оборвалась в Нальчике из-за износа, причину назвал канал Shot. Уточняется, что дорога была построена 1968 году и нуждалась в ремонте. Несмотря на жалобы туристов, вопрос долгое время оставался открытым.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда»).

Оборвавшаяся канатка в частной собственности с 2005 года

Мэр города Нальчика Таймураз Ахохов сообщил, что оборвавшаяся канатная дорога на протяжении 20 лет находится в частной собственности, с февраля 2005 года. Собственником является ООО «Экскурсионный комплекс "Жемчужина"».

Были потом регистрационные действия, но собственник все 20 лет один и тот же

Таймураз Ахоховмэр Нальчика

Известно, что в 2024 году на этой же канатной дороге уже застревали туристы. Тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. А в 2021 году женщина и ребенок выпали из кресла.

