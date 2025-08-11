Усеянные телами бойцов ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

Поля в Сумской области сняли на видео с беспилотника. Они оказались усеяны телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Посадки и поля Сумской области усеяны телами солдат ВСУ», — пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Уточняется, что на этом направлении расчеты беспилотных летательных аппаратов 30-го мотострелкового полка уничтожают пехоту противника сбросами ВОГов и FPV-дронами.

«Возможно это те, кого ищут их родственники в соцсетях. Теперь пусть они знают, что их родственники погибли в бессмысленном штурме, брошенные на мясо!» — добавили авторы Telegram-канала.

Оставленные тела солдат ВСУ находят в окопах и лесопосадках

С начала специальной военной операции на Украине российские военнослужащие не раз обнаруживали брошенные тела украинских военных. Так, несколькими днями ранее было опубликовано фото, на котором изображен окоп, ставший могилой бойца ВСУ. Автор поста отметил, что теперь останки можно будет опознать только по ДНК-тесту.

Российский военнослужащий с позывным Апостол, в свою очередь, рассказал, что украинские солдаты не забирают тела погибших на поле боя сослуживцев, а прячут их в лесополосах. В частности, ВСУ складировали тела погибших при отступлении из Январского в Днепропетровской области, уточнил он.

Российский боец с позывным Арбуз также сообщил, что тела погибших украинских военных никто не забирает, и они остаются лежать на поле боя. По его словам, тела находятся посреди дорог, в кустах — везде. Арбуз также отметил, что нередко ВСУ оставляли на поле боя раненых, которых еще можно было спасти — в итоге они умирали от ранений.

Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими Фото: РИА Новости

Киеву выгодно не забирать тела солдат

Военный волонтер Алексей Живов считает, что Киеву выгодно не забирать гниющие тела своих солдат. Он пояснил, что по возвращении на родину родственникам каждого из погибших украинских солдат пришлось бы платить деньги, поэтому тела оставляют на поле боя.

Нет [тел] — нет выплат Алексей Живов военный волонтер

В пророссийском подполье также сообщали, что киевские власти под любыми предлогами лишают выплат родственников переданных Россией на Украину погибших военнослужащих. Например, родственнику погибшего в Курской области бойца, тело которого было возвращено Россией, киевские власти отказали в выплате компенсации, объяснив отказ отсутствием достоверных данных, включая свидетельские показания, подтверждающих, что этот солдат погиб в боевых действиях.

Командование элитной 71-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины и вовсе отказалось признавать гибель своих бойцов. Родственники служивших в ней солдат в соцсетях жаловались, что даже наличие фотографий тела и показаний «побратимов» не являются основанием для командования бригады признать военнослужащего мертвым.