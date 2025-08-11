Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 11 августа 2025Россия

В России со словами «жизнь каждого под угрозой» вспомнили предсказания Жириновского

Блогер Кашеварова вспомнила предсказания Жириновского на фоне вербовки россиян
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жизнь каждого россиянина находится под угрозой, жителям страны следует «очнуться» и вспомнить пророчества основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Пост с таким содержанием на фоне вербовки россиян украинскими спецслужбами для совершения терактов опубликовала в Telegram блогер и общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Кашеварова заявила, что Украина в открытую предлагает россиянам деньги за подрывы, поджоги и покушения, и добавила, что даже российские пенсионерки оказываются завербованными террористками. Общественница заявила, что Жириновский знал все наперед, так как выстраивал в голове логические цепочки и видел дальнейшее развитие событий. По ее слова, пора вспомнить предсказания политика.

Большинство называли его клоуном, шутом. Теперь переобулись и восхваляют его. Он говорил о том, что не видели вы, и не хотели видеть. Начинайте видеть

Анастасия Кашеварова

Одно из предсказаний Жириновского, которое могла иметь в виду Кашеварова, гласило, что инструкторы НАТО будут использовать Украину для создания подразделений диверсантов. Об этом политик говорил еще до начала спецоперации на Украине.

Материалы по теме:
Вованга. Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
Вованга.Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
26 марта 2022
«Будут страшные события» Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
«Будут страшные события»Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
6 апреля 2024
Биография Владимира Жириновского. Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
Биография Владимира Жириновского.Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
19 декабря 2024

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик прогнозировал, что Трамп «завершит три конфликта», а отношения России и США нормализуются.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Еще один российский регион захотел ограничить продажу алкоголя

    Культовый бренд Fabergé перешел к предпринимателю родом из России

    Зеленский проведет переговоры с лидерами Европы перед встречей Путина и Трампа

    Американский офицер признался в любви к Москве

    В Госдуме поддержали идею запретить материалы с матом в интернете

    Умер автор романа «Персонаж без роли» Евгений Чижов

    Адвокат объяснил поблажки для обманутых СБУ российских пенсионеров

    Отец младенцев-близнецов из России попался на криминальном заработке

    В России со словами «жизнь каждого под угрозой» вспомнили предсказания Жириновского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости