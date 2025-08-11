Блогер Кашеварова вспомнила предсказания Жириновского на фоне вербовки россиян

Жизнь каждого россиянина находится под угрозой, жителям страны следует «очнуться» и вспомнить пророчества основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Пост с таким содержанием на фоне вербовки россиян украинскими спецслужбами для совершения терактов опубликовала в Telegram блогер и общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Кашеварова заявила, что Украина в открытую предлагает россиянам деньги за подрывы, поджоги и покушения, и добавила, что даже российские пенсионерки оказываются завербованными террористками. Общественница заявила, что Жириновский знал все наперед, так как выстраивал в голове логические цепочки и видел дальнейшее развитие событий. По ее слова, пора вспомнить предсказания политика.

Большинство называли его клоуном, шутом. Теперь переобулись и восхваляют его. Он говорил о том, что не видели вы, и не хотели видеть. Начинайте видеть Анастасия Кашеварова

Одно из предсказаний Жириновского, которое могла иметь в виду Кашеварова, гласило, что инструкторы НАТО будут использовать Украину для создания подразделений диверсантов. Об этом политик говорил еще до начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик прогнозировал, что Трамп «завершит три конфликта», а отношения России и США нормализуются.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.