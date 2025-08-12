«Перевооружение исторического масштаба». На Западе говорят о подготовке Европы к войне. Что показали спутниковые снимки?

FT: Европа втрое ускорила расширение оборонных заводов из-за угрозы войны

Европа может готовиться к военному конфликту, рекордно наращивая производство вооружений. На это обратила внимание газета Financial Times, сославшись на данные с радиолокационных спутников Sentinel-1, которые использует Европейское космическое агентство.

По данным западного издания, на фоне боевых действий на Украине страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов. Крупные оборонные концерны построили за два года более семи миллионов квадратных метров новых производственных площадей — речь идет о «перевооружении исторического масштаба». В 2024–2025 годах площадь новых объектов выросла до 2,8 миллиона квадратных метров против 790 тысяч 2020–2021 годах.

Европа наращивает производство боеприпасов для танков

Отдельного внимания заслуживает завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на юге Венгрии. Там изготавливают снаряды для боевой машины пехоты KF41 Lynx, а также планируют выпускать и другие типы вооружений, в частности, боеприпасы для танков Leopard 2 и Panther.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Как заявил комиссар Евросоюза по обороне Андрюс Кубилюс, с февраля 2022 года Европа нарастила производство с 300 тысяч до порядка двух миллионов единиц боеприпасов в год. Тем не менее, производство боеприпасов большой дальности все еще вызывает затруднения для НАТО. Именно ракеты, указал Фабиан Хоффманн из Университета Осло, имеют ключевое значение для «убедительного сдерживания» России.

В России обеспокоены тем, что военные расходы НАТО достигли колоссальных значений

Милитаризация стран альянса продолжается ускоренными темпами, указал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений — 1,5 триллиона долларов», — сказал он.

Дипломат обратил внимание, что Запад усиленно демонизирует Москву, говоря о якобы угрозе с ее стороны. По его словам, альянс стремится построить новую систему безопасности «не только без участия России, но и против нее».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте между тем призывал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия. Он подчеркивал, что военные расходы стран НАТО должны превысить 3 процента ВВП.

Путин заверял, что у России нет планов воевать с НАТО

Президент Владимир Путин обратил внимание на разницу в военных расходах. «В 2022 году США истратили, дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — высказался он.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства также говорил, что в Североатлантическом альянсе хотят запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. Однако думающие люди, по мнению российского лидера, понимают, что это фейк.