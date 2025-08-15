Число жертв взрыва на российском заводе выросло

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло до четырех

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до четырех. Об этом сообщили в оперативном штабе по российскому региону.

«По поручению губернатора Павла Малкова оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников», — говорится в сообщении.

Количество пострадавших в оперштабе не уточнили. По неофициальным данным, их может быть 98.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон в российском регионе стало известно 15 августа. Сообщалось, что взрыв полностью разрушил здание. Появившееся после взрыва огромное грибовидное облако сняли на видео.