14:24, 15 августа 2025Россия

Число жертв взрыва на российском заводе выросло

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло до четырех
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до четырех. Об этом сообщили в оперативном штабе по российскому региону.

«По поручению губернатора Павла Малкова оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников», — говорится в сообщении.

Количество пострадавших в оперштабе не уточнили. По неофициальным данным, их может быть 98.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон в российском регионе стало известно 15 августа. Сообщалось, что взрыв полностью разрушил здание. Появившееся после взрыва огромное грибовидное облако сняли на видео.

