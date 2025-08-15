Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 15 августа 2025МирЭксклюзив

Европе и Украине предрекли давление Трампа после переговоров с Путиным

Политолог Жарихин: Трамп планирует решать судьбу Украины без Европы и Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может вынудить украинского лидера Владимира Зеленского и Европу пойти на уступки и согласиться со своим видением мирного урегулирования на Украине, считает политолог Владимир Жарихин. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил мнение, что Трамп планирует решать судьбу Украины в диалоге с российским президентом Владимиром Путиным.

«Как это раньше и предполагалось, то есть Россия и США встретятся и решат, как быть с Украиной. Так это было поначалу, потом это стало размываться, в том числе с помощью европейских товарищей, но сейчас вернулись снова к этому. И значит, он, идя на переговоры, считает, что если он свою позицию пробьет, то эту позицию выполнит Европа и Зеленский», — сказал Жарихин.

По его мнению, если Трамп хочет напрямую решать вопрос Украины с Путиным, значит он считает, что как он решит, так и будет.

«А не так: я сейчас о чем-то договорюсь с Путиным, обращусь к Зеленскому, он скажет нет, и я разведу руками. Мне кажется, что такая позиция абсолютно нехарактерна для Трампа», — заключил Жарихин, подчеркнув, что Трамп на сегодняшний день взял на себя решение украинского вопроса от имени Запада.

То, от чего он долгое время уклонялся, будем говорить прямо. И все это перекидывал на Украину. (…) Он посмотрел, как Украина с русскими договаривается и понял, что это совершенно бессмысленно: они готовы и дальше решать вопрос, сколько пленных на сколько раненных им поменять, но не более того

Владимир Жарихинполитолог

Политолог напомнил о предложении России создать рабочие группы и обменяться вариантами мирных меморандумов, но с украинской стороны не было ни внятных меморандумов, ни рабочих групп для их обсуждения, считает он.

The New York Times (NYT) ранее написала о том, что Москва якобы готова прекратить военные действия в рамках соглашения, предполагающего территориальный обмен между Россией и Украиной.

Материалы по теме:
«Рано или поздно придется им уступить» Путин и Трамп встретятся на Аляске. Почему Россия ее продала США полтора века назад?
«Рано или поздно придется им уступить»Путин и Трамп встретятся на Аляске. Почему Россия ее продала США полтора века назад?
14 августа 2025
Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?
Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?
Сегодня

По данным NBC News, Трамп не планирует звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или лидерам европейских стран до встречи с Путиным.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал состав российской делегации на саммит с США на Аляске, где пройдет встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. В делегацию, помимо Ушакова, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он уточнял, что саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил о свыше сотни пострадавших при взрыве на российском заводе

    Экс-сотрудник СБУ рассказал об усталости от боевых действий в украинском обществе

    Названа стоимость жилья в городе встречи Путина и Трампа

    Предсказаны магнитные бури из-за крупной дыры на Солнце

    Расправа над российским судьей попала на видео

    Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций

    Режиссер «Один дома» высказался об идее переснять фильм

    Одетая в черное девушка Старовойта пришла на могилу чиновника и прошептала несколько слов

    Потерявший сына участник телешоу заплакал в эфире

    Стало известно о возможном уходе врио главы ЦВО на спецоперацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости