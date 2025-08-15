Европе и Украине предрекли давление Трампа после переговоров с Путиным

Политолог Жарихин: Трамп планирует решать судьбу Украины без Европы и Зеленского

Президент США Дональд Трамп может вынудить украинского лидера Владимира Зеленского и Европу пойти на уступки и согласиться со своим видением мирного урегулирования на Украине, считает политолог Владимир Жарихин. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил мнение, что Трамп планирует решать судьбу Украины в диалоге с российским президентом Владимиром Путиным.

«Как это раньше и предполагалось, то есть Россия и США встретятся и решат, как быть с Украиной. Так это было поначалу, потом это стало размываться, в том числе с помощью европейских товарищей, но сейчас вернулись снова к этому. И значит, он, идя на переговоры, считает, что если он свою позицию пробьет, то эту позицию выполнит Европа и Зеленский», — сказал Жарихин.

По его мнению, если Трамп хочет напрямую решать вопрос Украины с Путиным, значит он считает, что как он решит, так и будет.

«А не так: я сейчас о чем-то договорюсь с Путиным, обращусь к Зеленскому, он скажет нет, и я разведу руками. Мне кажется, что такая позиция абсолютно нехарактерна для Трампа», — заключил Жарихин, подчеркнув, что Трамп на сегодняшний день взял на себя решение украинского вопроса от имени Запада.

То, от чего он долгое время уклонялся, будем говорить прямо. И все это перекидывал на Украину. (…) Он посмотрел, как Украина с русскими договаривается и понял, что это совершенно бессмысленно: они готовы и дальше решать вопрос, сколько пленных на сколько раненных им поменять, но не более того Владимир Жарихин политолог

Политолог напомнил о предложении России создать рабочие группы и обменяться вариантами мирных меморандумов, но с украинской стороны не было ни внятных меморандумов, ни рабочих групп для их обсуждения, считает он.

The New York Times (NYT) ранее написала о том, что Москва якобы готова прекратить военные действия в рамках соглашения, предполагающего территориальный обмен между Россией и Украиной.

По данным NBC News, Трамп не планирует звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или лидерам европейских стран до встречи с Путиным.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал состав российской делегации на саммит с США на Аляске, где пройдет встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. В делегацию, помимо Ушакова, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он уточнял, что саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.