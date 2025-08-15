В Киеве раскрыли условие, при котором Россия готова прекратить СВО. Что там говорят о потенциальной сделке?

NYT: На Украине заявили, что готовы к обмену территориями с РФ

На Украине заявили, что Россия якобы готова прекратить военные действия при условии обмена территориями между странами.

Об этом якобы сообщил украинской стороне президент США Дональд Трамп, отметили газете The New York Times (NYT) неназванные высокопоставленный украинский чиновник и европейский дипломат, работающий в Киеве. Они якобы были проинформированы о телефонном разговоре между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы.

При этом источники газеты добавили, что власти Украины не совсем поняли слова Трампа об обмене территориями, так как тот «был расплывчат в ответах на телефонный разговор, из-за чего неясно, какие территории могут быть обменены». Сообщается, что Зеленский поручил своим помощникам прояснить ситуацию.

Не помог и разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, однако позднее стало ясно, что «Москва на самом деле не предлагала отказаться от каких-либо территорий, а лишь требовала от Киева отказаться от удерживаемых им территорий в Донбассе в обмен на прекращение огня».

Трамп сообщал Зеленскому о предложении обмена, но тот это скрыл

Источники Axios, знакомые с содержанием беседы, сообщали, что Трамп в разговоре с Зеленским предложил «заморозить» большую часть линии фронта с дополнительными обменами территорий между РФ и Украиной. Он заявил, что не может принимать окончательные решения по поводу такого обмена, но считает, что он будет необходимой частью мирного соглашения.

NYT же сообщала, что Зеленский якобы пытался скрыть это предложение, опасаясь негативной реакции населения. Публично он отверг возможность территориального обмена, однако, как полагает издание, полностью такой вариант политиком не исключается.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

МИД России, комментируя возможный обмен, сослался на Конституцию

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев прокомментировал возможное обсуждение «обмена землями», напомнив, что территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны. «Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что в обмене с Украиной теоретически могут участвовать занятые Вооруженными силами России украинские территории, которые не входят в состав России,

Речь идет о территориях в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Их российские войска занимают в целях создания буферных зон для обеспечения безопасности, напомнил Чепа.

По мнению бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН, военного эксперта Игоря Никулина, Россию устроит перемирие с Украиной, если украинские войска покинут территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и будет введено оружейное эмбарго на американские поставки.