МИД России сделал заявление о возможности «обмена территориями» с Киевом. Офис Зеленского признал готовность украинцев к уступкам

МИД РФ исключил возможность упомянутого Трампом обмена территориями

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Фадеев прокомментировал возможное обсуждение на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа «обмена землями» в контексте урегулирования конфликта на Украине.

«Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», — подчеркнул дипломат.

Трамп заговорил о «некотором обмене землей»

Ранее американский лидер сообщил, что на переговорах с российским коллегой в Анкоридже будет настаивать на завершении конфликта на Украине. «Я скажу ему, что пора заканчивать этот конфликт и что со мной нельзя играть», — подчеркнул политик.

Пресс-конференция Трампа в Белом доме 11 августа Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Также он проинформировал о планах обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли». «Будет произведен некоторый обмен землей», — считает Трамп. Он отметил, что 88 процентов украинцев хотят заключения сделки о мире с Россией.

В офисе Зеленского признали готовность граждан к территориальным уступкам

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что жители республики готовы пойти на территориальные уступки. По его словам, сограждане «по понятным причинам психологически готовы идти на уступки». При этом для Киева разговоры о территориальных уступках звучат странно, уточнил спикер.

Также Подоляк заявил, что украинские власти готовы обсуждать с российскими взаимный запрет на удары ракетами и беспилотниками.

«Украина готова это обсудить, готова рассмотреть этот сценарий и считает его начальным этапом достижения реалистичных позиций на переговорах», — пояснил политик. Он добавил, что «любое прекращение огня является отправной точкой для надлежащего начала переговоров».

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине Фото: John Macdougall / Pool / Reuters

Зеленский встретится с Трампом

Глава Украины в среду, 13 августа, прибыл в Берлин на «марафон конференций». Вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он проведет переговоры с европейскими политиками. Участие в них примут представители Великобритании, Франции, Италии, Польши и Финляндии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кроме того, Зеленский встретится с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров сообщил, что вечером состоится заседание «коалиции желающих» по вопросам отправки западных войск на Украину.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы столицы Германии узнали о масштабном визите лишь поздно вечером 12 августа. Полиции пришлось в экстренном режиме перекрывать территорию правительственного квартала и станцию метро «Бундестаг».