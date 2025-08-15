Российский политолог назвал индикатор успеха переговоров Путина и Трампа

Политолог Марков: Чем длиннее переговоры Путина и Трампа, тем результативнее

Российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале назвал индикатор успеха переговоров. Он выразил мнение, что чем дольше будут общаться президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, тем лучше будет результат.

Эксперт предположил, что следующие новости с Аляски последуют часов через шесть, когда политики завершат разговор и выйдут на пресс-конференцию.

«Если раньше — то хуже переговоры. Вообще, чем короче эти переговоры — тем они хуже. Чем длиннее — тем результативнее. Так что индикатор успеха переговоров — время их завершения», — написал Марков.

Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, в лимузине которого и отправились на переговоры.

Общение пройдет в формате «три на три» вместо «один на один», Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф. Вместе с Путиным на встрече будут присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

