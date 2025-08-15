В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

Опубликовано видео стрельбы по воздушным целям при работе ПВО в Калининграде

Жители Балтийска Калининградской области — самого западного города России — сообщили о звуках взрывов рядом с городом, предположив, что это может быть работа систем ПВО. Также сообщается о сигналах тревоги вечером 14 августа.

Были опубликованы кадры, на которых слышны звуки автоматных очередей, а в небе видны запускающиеся по целям снаряды. «Кто-нибудь скажет, что это?» — слышен голос за кадром. Baza отмечает, что в публичных чатах местные жители указали, что не были в курсе о возможных учениях и предполагают, что речь идет об отражении реальной атаки беспилотников.

Это может быть первая атака БПЛА на регион, окруженный Польшей и Литвой — странами НАТО.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

При этом речь может идти и об учениях — еще 13 августа пресс-служба Балтийского флота сообщала об учениях по нанесению условного ракетного удара «Калибром» по морским и наземным целям, которые проводил экипаж малого ракетного корабля Балтийского флота «Одинцово, базирующийся в Балтийске. «Был отработан алгоритм применения ракетного оружия способом электронных пусков. Все назначенные цели были успешно поражены. Учение проходило в морском полигоне боевой подготовки Балтийского флота в условиях противодействия подразделений радиоэлектронной борьбы», — отмечали там.

Заявление американского генерала о регионе вызвало гневные ответы в России

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что страны НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. Его слова прозвучали на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия). Генерал анонсировал реализацию армией США и ее союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников альянса, а также говорил о противодействии «российской угрозе».

По словам Донахью, Калининградская область России окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал. В чем необходимость таких действий, Донахью не объяснил.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ответил, что безопасность региона будет обеспечена всеми необходимыми средствами. «Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению», — сказал дипломат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предостерег страны Североатлантического альянса от нападения на Калининградскую область. «Дело в том, что уже это не первый год. И действительно, наша Калининградская область у НАТО как в кость в горле. (…) Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому не надо оставлять такие заявления, потому что это может привести к тяжелым последствиям», — сказал Колесник. Он подчеркнул, что Россия готова к любому нападению на Калининградскую область.

Комментируя заявления генерала, военный эксперт, обозреватель Александр Артамонов напомнил, что Балтийск — город в Калининградской области — когда-то был базой Третьего рейха, а сейчас «в Германии культивируется реваншизм», считает он. В то же время российский регион хорошо защищен, и любые попытки захватить его обернутся катастрофой для НАТО.

Политолог Данила Гуреев, в свою очередь, пояснил, на что надеются в Европе, рассуждая о захвате Калининграда. «Планы европейцев учитывают, что Российская Федерация не применит ядерное оружие против Европы. И только на это у европейцев и есть надежда», — отметил он.