ВСУ потеряли 70 процентов своих штурмовиков, чтобы снять одно видео. О чем оно было?

ВСУ потеряли до 70% штурмовиков ради видео о взятии Новоконстантиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 70 процентов своих штурмовиков, чтобы снять для Генштаба видео о взятии населенного пункта Новоконстантиновка. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Украинские военные провели две безуспешные атаки на сумском направлении — их целью были Новоконстантиновка и Алексеевка. Войска противника потеряли большую часть штурмовых групп, а также два бронеавтомобиля и один бронетранспортер

В итоге приказ украинского командования любой ценой взять населенный пункт в Запорожской области обернулся полным провалом.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ВСУ похвастались освобождением сел, в которых никогда не было армии России

Украинское командование сообщило об освобождении войсками ВСУ сел Степовое и Новоконстантиновка в Сумской области. Данную информацию прокомментировали авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны».

Выяснилось, что российские подразделения никогда не заходили в перечисленные населенные пункты.

Русские даже не заявляли об их захвате и все это время просто обстреливали, без попыток взять под контроль авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны»

Кроме того, стало известно, что переброшенные к Новоконстантиновке подразделения ВСУ в основном состояли из раненых солдат. Ранее бойцов выпустили из госпиталя, не закончив их лечение, после чего из них сформировали штурмовые отряды для сражений в Сумской области.

Резервы ВСУ в Сумской области серьезно истощились

В ходе боев в Сумской области резервы армии Украины стачиваются практически под ноль. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Согласно полученной информации, ВСУ почти полностью лишились личного состава 156-й отдельной механизированной бригады в битве за Юнаковку. «156-ю бригаду стачивают под ноль в Юнаковке. (…) Это привело к тому, что в штурмах и на позициях приходится использовать резервы. (…) Последние остатки живой силы выдергиваются на передовую», — подчеркнул источник из Минобороны.

Было отмечено, что тяжело раненных солдат ненадолго отправляют в госпитали, поднимают на ноги, а затем вновь перебрасывают на передовую.