«Мы собрались по другому вопросу». Трамп на саммите по Украине перебил главу Еврокомиссии, обвинившую Россию в похищении детей

Трамп прервал фон дер Ляйен, заговорившую о похищенных Россией детях

Президент США Дональд Трамп перебил председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, обвинившую Россию в «похищении украинских детей».

Это произошло 18 августа на встрече главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими коллегами, в том числе с главой Еврокомиссии. Главной темой стал мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

«Я бы хотела сказать о тысячах украинских детей, которых похитили», — заявила фон дер Ляйен. По ее словам, возвращение этих детей домой должно стать одной из главных тем переговоров с Москвой.

Американский лидер перебил спикера. «Хоть мы сегодня собрались здесь для обсуждения другого вопроса, но пару недель назад мы заключили [с Брюсселем] самую большую сделку в истории», — сказал политик в ответ.

Фото: Yves Herman / Reuters

Трамп назвал настоящего лидера Евросоюза

Президент США при этом назвал настоящим лидером Европейского союза (ЕС) именно фон дер Ляйен.

«Фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, с которой мы недавно заключили отличную сделку, вы, возможно, обладаете большей властью, чем все эти парни здесь», — подчеркнул Трамп.

Он заявил об этом при других участниках встречи. На ней присутствовали, помимо Зеленского, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встреча Трампа с европейскими лидерами 18 августа Фото: Alexander Drago / Reuters

Фон дер Ляйен высказалась о встрече с Трампом

Глава Еврокомиссии прокомментировала встречу с американским и украинским лидерами. Она сообщила, что ЕС и США разработают «сильные гарантии безопасности» для Украины.

«Мы здесь — как союзники и друзья, ради мира на Украине и в Европе. Это важный момент, поскольку мы продолжаем работать над созданием надежных гарантий безопасности для Украины и установления прочного мира», — написала председатель ЕК.

МИД России ответил на обвинения по теме украинских детей

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в июне сообщил, что Киев во время второго раунда переговоров передал Москве список детей, которых необходимо вернуть в республику. По словам политика, «возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на заявление Международной коалиции по возвращению украинских детей под председательством Украины и Канады, в котором от РФ потребовали дать «содержательный ответ» по переданному на переговорах в Стамбуле 2 июня списку из 339 детей.

Она отметила, что 30 процентов данных из списка не подтвердились, так как некоторые из указанных детей никогда не были в РФ, уже вернулись к семьям или являются совершеннолетними. Также дипломат напомнила, что Киев официально распространял информацию о списке из 20 тысяч имен на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Этот факт она назвала наглядным примером фальсификаций со стороны Украины.

Мы имеем дело с очередной провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к оторванному от реальности сюжету с якобы «незаконной депортацией и насильственным перемещением» украинских детей Мария Захарова представитель МИД России

Спикер уточнила, что действительно оказавшиеся в России дети находятся в безопасности под государственным контролем, а жизни многих из них удалось спасти только благодаря вывозу из зоны боевых действий. Она подчеркнула, что Москва не только не препятствует, но и всячески содействует воссоединению украинских детей с их родственниками.