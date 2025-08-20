Экономика
17:51, 20 августа 2025Экономика

ЦБ опустил курсы доллара и евро

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 25 и 8 копеек
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 21 августа, составят 80,1 рубля, а европейской — примерно 93,48 рубля. Для сравнения, в среду, 20 августа, курс доллара в России находился на уровне в 80,35 рубля, евро — на отметке в 93,56 рубля. Таким образом, регулятор понизил официальные котировки ведущих мировых валют на 25 и 8 копеек соответственно. Курс китайского юаня опустили на 2 копейки — с 11,17 до 11,15 рубля.

Курс доллара продолжительное время находится в районе 79-80,5 рубля. Несмотря на это, ряд экспертов полагает, что подобное соотношение в валютной паре продержится недолго. По мнению первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, российская валюта начнет заметно слабеть к американской во второй половине этого года, и к концу декабря курс доллара вплотную приблизится к уровню в 100 рублей.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что пробить психологическую отметку американской валюте удастся уже осенью. Подобной динамике, отмечает она, во многом поспособствует ожидаемое снижение цен на основные виды российской экспортной продукции, включая нефть. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в свою очередь, прогнозирует менее значительное укрепление доллара. По его мнению, осенью курс американской валюты достигнет 85-90 рублей по мере постепенной нормализации отношений с западными странами. На динамику также повлияет снижение ключевой ставки и отмена обязательной продажи валютной выручки экспортеров, резюмировал он.

