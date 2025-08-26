«Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

Каладзе: Запад вооружит Грузию в случае открытия второго фронта против РФ

Запад пообещал дать Грузии оружие взамен на открытие второго фронта против России в 2022 году. О соответствующем предложении рассказал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть Каха Каладзе мэр Тбилиси

Ранее Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

После проведения парламентских выборов в Грузии начались протесты из-за несогласия оппозиционных партий, пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили и их сторонников с результатами парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что Тбилиси также отказывается от любых «бюджетных грантов Евросоюза». По его словам, Грузия будет готова к вступлению в Евросоюз в 2030 году.

При этом спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Запад планирует в будущем вмешиваться в выборы и инициировать новые протесты в стране.

«Мы видим признаки того, что извне пытаются внести хаос. Некоторые шаги Брюсселя указывают на то, что будет предпринята попытка дестабилизировать страну извне», — отметил Папуашвили.

Он также прокомментировал иностранное влияние на прошедшие осенью 2024 года парламентские выборы. По его словам, европейские дипломаты «сняли свои посольские мантии» и нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, потому что они заинтересованы в том, чтобы «привести к власти в стране своих марионеток».

«Мы этот фильм уже видели», — добавил Папуашвили.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Кобахидзе также напомнил, что за четыре года в Грузии было четыре попытки революции и все они «управлялись извне».

Политолог высказалась об исключении Грузии из Совета Европы

Евросоюз рассматривает предложение исключить Грузию из Совета Европы как кнут, чтобы вынудить страну следовать указаниям Брюсселя. Об этом заявила политолог Нино Скворцова.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

По ее словам, любые поползновения евробюрократов с целью надавить на власть и поддержать оппозицию Тбилиси видит исключительно в недружественном и неконструктивном ключе.

«Членство в Совете Европы носит символический характер. А проевропейская оппозиция неспособна мобилизовать достаточное количество людей», — отметила Скворцова.