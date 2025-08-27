Центробанк понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 28 августа на уровне в 80,44 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 28 августа, составят примерно 80,44 рубля. Для сравнения, в среду, 20 числа, официальный курс доллара в РФ держался на уровне в 80,53 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты понизили почти на 9 копеек. Курс евро, в свою очередь, практически не изменился. Котировки европейской валюты понизили на 3 копейки — с 93,37 до 93,34 рубля. Официальный курс юаня, напротив, повысили на 2 копейки — с 11,18 до 11,2 рубля.

Несмотря на продолжительное сохранение котировок доллара в районе 79-80,5 рубля, ряд экспертов прогнозируют скорое изменение соотношения в этой валютной паре. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что к концу второй половины 2025 года курс американской валюты вплотную приблизится к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидает, что это произойдет уже осенью.

Резкому ослаблению рубля, отмечает эксперт, во многом поспособствует снижение цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть. Если эти прогнозы реализуются, курс доллара вернется к оптимальному для отечественных компаний уровню, считает глава ВТБ Андрей Костин. Нынешние же котировки американской валюты он назвал вредными для экономики РФ, так как федеральный бюджет при таком раскладе недополучает часть поступлений, которые бы помогли покрыть растущий дефицит госказны.