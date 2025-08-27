Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:50, 27 августа 2025Экономика

Центробанк понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 28 августа на уровне в 80,44 рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 28 августа, составят примерно 80,44 рубля. Для сравнения, в среду, 20 числа, официальный курс доллара в РФ держался на уровне в 80,53 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты понизили почти на 9 копеек. Курс евро, в свою очередь, практически не изменился. Котировки европейской валюты понизили на 3 копейки — с 93,37 до 93,34 рубля. Официальный курс юаня, напротив, повысили на 2 копейки — с 11,18 до 11,2 рубля.

Материалы по теме:
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

Несмотря на продолжительное сохранение котировок доллара в районе 79-80,5 рубля, ряд экспертов прогнозируют скорое изменение соотношения в этой валютной паре. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что к концу второй половины 2025 года курс американской валюты вплотную приблизится к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидает, что это произойдет уже осенью.

Резкому ослаблению рубля, отмечает эксперт, во многом поспособствует снижение цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть. Если эти прогнозы реализуются, курс доллара вернется к оптимальному для отечественных компаний уровню, считает глава ВТБ Андрей Костин. Нынешние же котировки американской валюты он назвал вредными для экономики РФ, так как федеральный бюджет при таком раскладе недополучает часть поступлений, которые бы помогли покрыть растущий дефицит госказны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Тигр увидел россиян, отхватил ведро с их рыбой и убежал

    Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

    Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

    Зеленский назначил Стефанишину послом в США

    Врач назвала скрытые типы старения кожи

    В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

    Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

    Генсек НАТО предрек стране главную роль в милитаризации Европы

    Хирург назвал выдающую возраст деталь внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости