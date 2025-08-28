Российский бизнес попросил власти компенсировать траты на защиту от БПЛА

РСПП предложил ввести в НК механизмы компенсации трат на защиту от беспилотников

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Налоговый кодекс (НК) механизмы компенсации затрат на защиту от украинских беспилотников. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо.

От регулярных атак беспилотников, подчеркнул Шохин, страдают ключевые российские отрасли, включая нефтепереработку, металлургию и электроэнергетику. Предприятия, задействованные в этих секторах, пояснил он, несут значительные потери. В связи с этим, считает глава РСПП, в НК необходимо ввести три меры поддержки.

В бизнес-объединении сочли целесообразным предоставить пострадавшим компаниям налоговые компенсации в размере 50 процентов фактических расходов на защиту от беспилотников. В качестве еще одной меры поддержки Шохин предложил компенсировать подверженным атакам БПЛА предприятиям дополнительный акцизный вычет. Его размер должен зависеть от периода простоя. Третьим механизмом поддержки, отметил руководитель РСПП, могло бы стать включение половины расходов на меры антитеррористической защиты в состав федерального инвествычета (ФИНВ).