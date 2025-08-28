Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

Британия вызовет посла России в связи с ударами по Киеву 28 августа

Министерство иностранных дел Великобритании вызовет посла России Андрея Келина. Причиной стали ночные атаки Российской армии по Киеву и пригороду.

«Посол России в Великобритании будет вызван в МИД после того, как ночью в Киеве было повреждено здание Британского совета (признан в России нежелательной организацией — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили в британском дипведомстве.

Андрей Келин Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

28 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые ракетные удары по целям в украинской столице. Атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Всего последствия атаки зафиксированы более чем в 20 местах в городе.

ЕС вызвал постпреда России

По словам председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, здание представительства Евросоюза (ЕС) в Киеве было повреждено при ночных ударах.

«Я только что разговаривала с нашим заместителем посла и рада, что никто из наших сотрудников не пострадал», — отметила глава ЕК, пообещав оказывать «максимальное давление на Россию».

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

В связи с этим ЕС вызвал постоянного представителя России при объединении Карена Малаяна. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала массированный удар ВС России по целям в Киеве «насмешкой над усилиями по достижению мира».

«Пока весь мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночная атака на Киев демонстрирует выбор в пользу эскалации и насмешки над усилиями по достижению мира», — заявила она. Каллас добавила, что необходимо начать переговоры об урегулировании украинского кризиса.

На Украине атаку на Киев назвали особенной

Спикер командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал российскую атаку на Киев особенной. Он пояснил, что в этот раз Российская армия нанесла один из самых массовых ракетных ударов за время конфликта.

По словам Игната, так как ВС России применили огромное количество различного вооружения, украинским силам обороны было сложно отразить атаку. «Представьте, стоит голкипер на воротах, на него одновременно бегут десять нападающих с десятью мячами. Ну нет у него столько рук и ног, чтобы одновременно отбить эту атаку. Это простыми словами», — подчеркнул спикер.

Для отражения российской атаки этой ночью ВСУ использовались истребители F-16 и «в целом все средства, доступные для перехвата воздушных целей», заключил он.