Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 28 августа 2025Россия

Возникший после атаки беспилотника пожар в курортном российском городе сняли на видео

Пожар в Геленджике после атаки беспилотников ВСУ сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетЛесные пожары:

В сети появились кадры пожара в Геленджикском районе Краснодарского края, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых с лодки, видно, как прибрежная лесная зона курортного российского города охвачена дымом. На другом ролике показана обстановка внутри лесного массива, где горит трава.

По последним данным оперштаба Краснодарского края, площадь пожара составляет 14 гектаров. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Пожар в Геленджике в районе села Криница начался в ночь на 28 августа после падения обломков беспилотника. Никто не пострадал. В Краснодарском крае под удар также попал нефтезавод в поселке Афипский, пожар там уже потушили.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем ночью 28 августа перехватили 18 дронов. Помимо Кубани, под удар попали Ростовская, Самарская, Воронежская, Саратовская и Волгоградская области, а также Крым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

    Флагманский iPhone снова подешевел

    В российском городе младенца госпитализировали после прогулки с матерью

    Владелец бренда Labubu стал богаче основателя «Лукойла»

    В центре Москвы начался пожар

    Cлитки золота, коллекцию часов и пачки денег нашли у российских медиков-коррупционеров

    Еврокомиссия выступила против ударов ВСУ по «Дружбе»

    ЕС обсудят отправку на Украину миротворцев

    Новости о серьезных проблемах со здоровьем у Николая Дроздова назвали бредом

    Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Локомотив»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости