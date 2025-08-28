Возникший после атаки беспилотника пожар в курортном российском городе сняли на видео

Пожар в Геленджике после атаки беспилотников ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры пожара в Геленджикском районе Краснодарского края, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых с лодки, видно, как прибрежная лесная зона курортного российского города охвачена дымом. На другом ролике показана обстановка внутри лесного массива, где горит трава.

По последним данным оперштаба Краснодарского края, площадь пожара составляет 14 гектаров. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Пожар в Геленджике в районе села Криница начался в ночь на 28 августа после падения обломков беспилотника. Никто не пострадал. В Краснодарском крае под удар также попал нефтезавод в поселке Афипский, пожар там уже потушили.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем ночью 28 августа перехватили 18 дронов. Помимо Кубани, под удар попали Ростовская, Самарская, Воронежская, Саратовская и Волгоградская области, а также Крым.