Российский фигурист Даниил Горелкин отправился в отпуск на Кубу и поделился впечатлениями от отдыха. Он рассказал как о положительных, так и об отрицательных моментах этого места.
Обсуждая негативные воспоминания, спортсмен отметил, что местные жители достаточно бедные, из-за чего даже за самые маленькие деньги готовы предлагать все, что угодно, лишь бы что-то заработать.
Грустно смотреть на то, что там происходит. Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи, все, что угодно за доллар. Задумываешься о том, что люди могут сделать за один доллар, тебе становится от этого очень грустно
В частности, наиболее бедным и от этого достаточно некомфортным районом он назвал старую Гавану — исторический центр столицы.
Горелкин не оценил и сервис на Кубе
Говоря о положительных сторонах отдыха, фигурист особенно отметил местную кухню, сказав, что еда на Кубе очень вкусная.
Погода была классная, море теплое. Это был мой третий раз на Кубе. Когда я был в первый раз, тоже удивился, какая там еда
Также он отметил архитектуру, особенно в самой Гаване. Фигурист подчеркнул, что гуляя по улицам Кубы словно окунулся в другую эпоху.
Однако сервис здесь оставляет желать лучшего, добавил Горелкин. При этом жить с комфортом все равно вполне возможно. «Кровать удобная, постель меняли, убирались, кондиционер работал, балкончик был. Что еще нужно?» — задался вопросом он, отметив, что сам умеет подстраиваться под любые условия.
Спутница Горелкина согласилась с ним не во всем
Вместе с ним в путешествие отправилась также фигуристка Софья Леонтьева, выступающая с Горелкиным в танцах на льду.
Она также указала на плохой сервис, включая грязь в номерах, проблемы с интернетом и отсутствие реакции со стороны персонала. При этом ей, в отличие от ее коллеги, не понравилась и местная еда.
«Ни курицы, ни индейки. Как я буду 12 дней есть, чтобы насыщать организм? Приходилось забирать с завтрака отварные яйца и есть их на завтрак, обед и ужин, чтобы хоть как-то насыщаться белком. С овощами и рыбой там тоже проблемы. Рыбы был только один сорт, она была просто отвратительная», — посетовала она, отметив, что человеку, следящему за фигурой, будет трудно найти здесь что-то подходящее.
Несмотря на отрицательные моменты, спортсменке очень понравилась столица Кубы. «Куба — страна контрастов», — подытожила она.
Несмотря на доброжелательность кубинцев, многие не хотят возвращаться сюда вновь
Как рассказали российские туристы, Куба — действительно страна контрастов. Несмотря на бедность, местные жители очень доброжелательны с приезжими, а здешние виды — завораживают. Однако местного колорита и особенностей многим путешественникам хватает на один раз.
Уровень бедности и нехватка продовольствия на Кубе в последнее время ухудшились, поскольку страна продолжает бороться с тяжелым экономическим кризисом
При этом кому-то везет меньше и они встречают людей с оружием на улице, что сильно пугает и вызывает желание поскорее уехать обратно. Другие же жалуются на еду и сервис, отмечая, что люди здесь очень стараются своими силами это исправить, однако получается не всегда.
Когда идешь по Гаване, ты понимаешь, что когда-то она была невероятно грандиозной — архитектура там вообще не уступает, например, испанской или португальской, и этот стиль там сохранен. (…) Но то, в каком состоянии это находится сейчас, меня ужаснуло