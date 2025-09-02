Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Завтра
18:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
Новак Джокович
Завтра
03:30 (Мск)
Тейлор Фриц
US Open (м)
Кипр
Сегодня
18:15 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Италия
Сегодня
21:30 (Мск)
Испания
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Франция
Сегодня
21:30 (Мск)
Польша
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 4-й тур
16:26, 2 сентября 2025Спорт

«Люди предлагают страшные вещи за доллар». Российский фигурист поделился впечатлениями от отдыха на Кубе. Что он рассказал?

Российский фигурист Горелкин: Люди на Кубе готовы на все ради денег
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramon Espinosa / AP

Российский фигурист Даниил Горелкин отправился в отпуск на Кубу и поделился впечатлениями от отдыха. Он рассказал как о положительных, так и об отрицательных моментах этого места.

Обсуждая негативные воспоминания, спортсмен отметил, что местные жители достаточно бедные, из-за чего даже за самые маленькие деньги готовы предлагать все, что угодно, лишь бы что-то заработать.

Грустно смотреть на то, что там происходит. Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи, все, что угодно за доллар. Задумываешься о том, что люди могут сделать за один доллар, тебе становится от этого очень грустно

Даниил Горелкинфигурист

В частности, наиболее бедным и от этого достаточно некомфортным районом он назвал старую Гавану — исторический центр столицы.

Фото: Alvaro Fuente / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Горелкин не оценил и сервис на Кубе

Говоря о положительных сторонах отдыха, фигурист особенно отметил местную кухню, сказав, что еда на Кубе очень вкусная.

Погода была классная, море теплое. Это был мой третий раз на Кубе. Когда я был в первый раз, тоже удивился, какая там еда

Даниил Горелкинфигурист

Также он отметил архитектуру, особенно в самой Гаване. Фигурист подчеркнул, что гуляя по улицам Кубы словно окунулся в другую эпоху.

Фото: Guillermo Nova / dpa / Globallookpress.com

Однако сервис здесь оставляет желать лучшего, добавил Горелкин. При этом жить с комфортом все равно вполне возможно. «Кровать удобная, постель меняли, убирались, кондиционер работал, балкончик был. Что еще нужно?» — задался вопросом он, отметив, что сам умеет подстраиваться под любые условия.

Спутница Горелкина согласилась с ним не во всем

Вместе с ним в путешествие отправилась также фигуристка Софья Леонтьева, выступающая с Горелкиным в танцах на льду.
Она также указала на плохой сервис, включая грязь в номерах, проблемы с интернетом и отсутствие реакции со стороны персонала. При этом ей, в отличие от ее коллеги, не понравилась и местная еда.

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

«Ни курицы, ни индейки. Как я буду 12 дней есть, чтобы насыщать организм? Приходилось забирать с завтрака отварные яйца и есть их на завтрак, обед и ужин, чтобы хоть как-то насыщаться белком. С овощами и рыбой там тоже проблемы. Рыбы был только один сорт, она была просто отвратительная», — посетовала она, отметив, что человеку, следящему за фигурой, будет трудно найти здесь что-то подходящее.

Несмотря на отрицательные моменты, спортсменке очень понравилась столица Кубы. «Куба — страна контрастов», — подытожила она.

Несмотря на доброжелательность кубинцев, многие не хотят возвращаться сюда вновь

Как рассказали российские туристы, Куба — действительно страна контрастов. Несмотря на бедность, местные жители очень доброжелательны с приезжими, а здешние виды — завораживают. Однако местного колорита и особенностей многим путешественникам хватает на один раз.

Уровень бедности и нехватка продовольствия на Кубе в последнее время ухудшились, поскольку страна продолжает бороться с тяжелым экономическим кризисом

При этом кому-то везет меньше и они встречают людей с оружием на улице, что сильно пугает и вызывает желание поскорее уехать обратно. Другие же жалуются на еду и сервис, отмечая, что люди здесь очень стараются своими силами это исправить, однако получается не всегда.

Когда идешь по Гаване, ты понимаешь, что когда-то она была невероятно грандиозной — архитектура там вообще не уступает, например, испанской или португальской, и этот стиль там сохранен. (…) Но то, в каком состоянии это находится сейчас, меня ужаснуло

Динароссийская туристка
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

    Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

    «ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

    Реклама

    В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

    Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

    Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

    На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

    Стали известны доходы арбитров в КХЛ

    ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

    В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости