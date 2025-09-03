Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:01, 3 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Влияние блокировки вступления Армении и Азербайджана в ШОС на Зангезурский коридор оценили

Политолог Силаев усомнился в открытии Зангезурского коридора
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Договоренности Армении и Азербайджана по Зангезурскому коридору не имеют никакого отношения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист оценил влияние блокировки Индией и Пакистаном вступления Еревана и Баку в ШОС на планы по транспортному маршруту.

«Во-первых, их договоренности не имеют никакого отношения к ШОС. Во-вторых, препятствие для Зангезурского коридора состоит в том, что для того, чтобы его пустить, нужно поменять законодательство Армении. Очень сильно. Очень серьезно», — высказался Силаев.

Не будет там никакого коридора

Николай Силаевведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Материалы по теме:
«Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа
«Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа
2 сентября 2025
Главы государств — членов ШОС приняли решение подписать меморандум с фондом Росконгресс
1 сентября 2025

Политолог Николай Топорнин также в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что нельзя проводить прямую параллель между решением проблемы Зангезурского коридора и вступлением Армении и Азербайджана в ШОС.

«Безусловно, Зангезурский коридор важен. Стороны после многолетних переговоров пришли к мирному соглашению. Остались формальности дипломатического характера. Хотя еще есть ряд пограничных вопросов, которые предстоит урегулировать. Наверное, можно было ли использовать коридор, чтобы перевозить транзитные грузы. То, что было бы интересно государствам, входящим в ШОС. Но, откровенно говоря, для них Зангезурский коридор — это очень далекая тема», — отметил Топорнин.

По словам политолога, связывать вопросы вступления Армении и Азербайджана в ШОС и вопросы регулирования Зангезурского коридора на сегодняшний день не стоит.

«В практическом плане это не сильно влияет. Только в перспективе можно вести речь о том, что через этот Зангезурский коридор пойдет большой транзитный поток товаров. Когда этот поток пойдет, тогда уже будет экономическое взаимодействие, и в нем будут заинтересованы и Армения, и Азербайджан. Но на данном этапе нужно говорить о том, что между Арменией и Азербайджаном нужно установить фундаментальное взаимодействие», — добавил он.

Пока это разговоры на перспективу

Николай Топорнин политолог
Материалы по теме:
Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта
Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта
1 сентября 2025
Конфликт на Украине, глобальное управление и «Калинка-малинка». О чем говорил и что делал Путин на саммите ШОС в Китае
Конфликт на Украине, глобальное управление и «Калинка-малинка». О чем говорил и что делал Путин на саммите ШОС в Китае
1 сентября 2025

Ранее стало известно, что Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Также появилась информация о том, что Пакистан принял аналогичное решение в адрес Армении. Однако стороны официально пока не подтвердили это.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

    Влияние блокировки вступления Армении и Азербайджана в ШОС на Зангезурский коридор оценили

    Медведь вломился в дом ради еды и напал на хозяина

    Утаившему от жены правду о сексуальной жизни мужчине дали совет

    Появились кадры с военного парада в Пекине

    Си Цзиньпин призвал человечество сделать правильный выбор

    Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею в заговоре

    Разработан убивающий раковые клетки препарат

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости