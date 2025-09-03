Влияние блокировки вступления Армении и Азербайджана в ШОС на Зангезурский коридор оценили

Политолог Силаев усомнился в открытии Зангезурского коридора

Договоренности Армении и Азербайджана по Зангезурскому коридору не имеют никакого отношения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист оценил влияние блокировки Индией и Пакистаном вступления Еревана и Баку в ШОС на планы по транспортному маршруту.

«Во-первых, их договоренности не имеют никакого отношения к ШОС. Во-вторых, препятствие для Зангезурского коридора состоит в том, что для того, чтобы его пустить, нужно поменять законодательство Армении. Очень сильно. Очень серьезно», — высказался Силаев.

Политолог Николай Топорнин также в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что нельзя проводить прямую параллель между решением проблемы Зангезурского коридора и вступлением Армении и Азербайджана в ШОС.

«Безусловно, Зангезурский коридор важен. Стороны после многолетних переговоров пришли к мирному соглашению. Остались формальности дипломатического характера. Хотя еще есть ряд пограничных вопросов, которые предстоит урегулировать. Наверное, можно было ли использовать коридор, чтобы перевозить транзитные грузы. То, что было бы интересно государствам, входящим в ШОС. Но, откровенно говоря, для них Зангезурский коридор — это очень далекая тема», — отметил Топорнин.

По словам политолога, связывать вопросы вступления Армении и Азербайджана в ШОС и вопросы регулирования Зангезурского коридора на сегодняшний день не стоит.

«В практическом плане это не сильно влияет. Только в перспективе можно вести речь о том, что через этот Зангезурский коридор пойдет большой транзитный поток товаров. Когда этот поток пойдет, тогда уже будет экономическое взаимодействие, и в нем будут заинтересованы и Армения, и Азербайджан. Но на данном этапе нужно говорить о том, что между Арменией и Азербайджаном нужно установить фундаментальное взаимодействие», — добавил он.

Ранее стало известно, что Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Также появилась информация о том, что Пакистан принял аналогичное решение в адрес Армении. Однако стороны официально пока не подтвердили это.