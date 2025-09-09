Гус Хиддинк призвал ФИФА устроить турнир с участием России, США и Украины

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) устроить турнир с участием российской национальной команды, а также сборных США, Украины и Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, победитель не важен, а данный турнир может положить конец российско-украинскому конфликту. «Поэтому футбол может быть очень полезен — во время и после турнира все должны сложить оружие. Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», — заявил Хиддинк.

Ранее Хиддинк назвал условие для приезда в Россию. «Пусть сначала наступит MIR!» — заявил 78-летний нидерландский специалист.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.