Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
09:41, 9 сентября 2025Спорт

Хиддинк призвал ФИФА устроить турнир с участием России, США и Украины

Гус Хиддинк призвал ФИФА устроить турнир с участием России, США и Украины
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: imago / sportfotodienst / Globallookpressd.com

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) устроить турнир с участием российской национальной команды, а также сборных США, Украины и Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, победитель не важен, а данный турнир может положить конец российско-украинскому конфликту. «Поэтому футбол может быть очень полезен — во время и после турнира все должны сложить оружие. Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», — заявил Хиддинк.

Ранее Хиддинк назвал условие для приезда в Россию. «Пусть сначала наступит MIR!» — заявил 78-летний нидерландский специалист.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Революция в кармане. Как HUAWEI Pura 80 открывает новую эру смартфонов?

    Предсказан самый популярный смартфон Apple

    Компания экс-главы «Яндекса» Воложа резко подорожала после сделки с Microsoft

    На производстве колбасы обнаружили сальмонеллу

    Володин заявил об уставшей от позора Макрона Франции

    Полиция начала поиски пропавшей на российском курорте девушки

    Суд Москвы отреагировал на просьбу Азербайджана об аресте мужчины

    Россиянин зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына

    В российском регионе самолет разбился при проведении сельхозработ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости