Россия
06:24, 9 сентября 2025

«Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

МИД РФ: Иноагенты начали атаку после слов Лаврова о берлинских стенах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

МИД России в своем Telegram-канале отметил атаку иноагентов после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о многополярном мире и постсоветском пространстве.

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром С. В. Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. <...> Его слова были (в очередной раз) вырваны из общего контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее в соцсетях начал распространяться фейк, будто Лавров приписал Западу возведение Берлинской стены. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия долго пыталась выстраивать «общий дом» с бывшими противниками, однако в 1990-е годы от Москвы начали отгораживаться институциональными, санкционными и визовыми стенами, а также продвигая НАТО на Восток.

В Европе объяснили рост антироссийской риторики

В феврале Лавров отметил, что выступления лидеров стран Европейского союза на Мюнхенской конференции по безопасности были на редкость агрессивными по отношению к России. При этом Лавров указал, что на мероприятии звучали и реалистичные голоса, объективно смотрящие на ситуацию в мире. Наиболее вероятно, что глава российского внешнеполитического ведомства имел в виду речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего руководство Евросоюза.

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что политики в Германии специально приближают войну с Россией. По ее словам, в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет лишь усиливаться, так как там не заинтересованы в остановке конфликта на Украине. «К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует», — указала политик.

В свою очередь, датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг высказал свою версию нарастания антироссийской риторики в странах Северной Европы. По его словам, в этих государствах отсутствуют возможности для дискуссии по вопросам безопасности, и курс на противостояние России критически не переосмысливается. Элиты Северной Европы лишь продвигают антироссийские нарративы и призывают вооружать Украину, а альтернативное мнение экспертов не принимают во внимание.

Западу и России предрекли столкновение в гибридной войне

Запад развяжет настоящую гибридную войну против Москвы после урегулирования на украинской территории. Такой позицией поделился обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico. По мнению автора, Запад будет задействовать против России три ключевых аспекта. Первым является использование технологической доминации. Вторым — распределение ролей в сдерживании Москвы: США противодействуют Китаю, во вторую очередь помогая ЕС оказывать давление на РФ. Кроме того, в России будет вестись информационная война на базе искусственного интеллекта: используя ИИ, Запад будет стремится деморализовать россиян.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что гибридная война уже идет. Дипломат отметила, что целью является не Россия, а уничтожение экономики Евросоюза. «Слишком поднялся Европейский союз, слишком сильная валюта евро стала, слишком обеспечена эта валюта», — заявила она, объяснив, что под угрозой оказалась долларовая система.

