На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

Россия заработает миллиарды долларов, если сохранит авианосец «Адмирал Кузнецов»

Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов». На сегодняшний день на Западе считают, что важно сохранить корабль, находящийся под угрозой утилизации.

Возвращение военного корабля с модернизированным авиакрылом может предоставить очень значительные будущие возможности для российского оборонного сектора Military Watch Magazine

Фото: Министерство обороны Великобритании / РИА Новости

Россия заработала миллиарды долларов на контракте с Индией

Сохранение авианосца, как указали на Западе, позволит России не только проводить сложные стратегические учения с Китаем и Индией, располагающими аналогичными кораблями, но и поставлять сопутствующую военную технику заказчикам. Например, ранее Индия купила истребители и авианосцы: за авианосец российский оборонный сектор выручил около 2,35 миллиарда долларов, еще 2 миллиарда долларов пришло на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Также были подписаны контракты, связанные с авианосцами, включая заказ на 14 вертолетов Ка-31.

Благодаря российскому авианосцу Москва стала для Индии выгоднее Франции

Как пишет западный журнал Military Watch Magazine, Индия, имея доступ к передовым российским оборонным технологиям, признает Москву более выгодным партнером для Нью-Дели, чем Париж.

Все это дает России возможность для продажи Индии палубных истребителей пятого поколения среди широкого спектра палубных систем Military Watch Magazine

Авторы материала отмечают, что индийскую сторону могла бы заинтересовать перспективная версия российского истребителя пятого поколения Су-57, однако без собственного авианосца Москва вряд ли сможет продвигать подобные самолеты на внешних рынках.

Вывод корабля из эксплуатации без замены фактически исключит Россию из числа серьезных будущих поставщиков палубных самолетов и связанных с ними технологий Military Watch Magazine

Фото: Андрей Лузик / РИА Новости

В России признали ремонт «Адмирала Кузнецова» бессмысленным

В июле председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин сделал заявление касательно авианосца. Он признал, что крейсер «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, проще продать или уже вовсе утилизировать.

По его мнению, смысла в ремонте нет. Авианосец — вещь крайне дорогостоящая, отметил Костин.

Также газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что «Адмирал Кузнецов», который с 2017 года находился на ремонте, в ближайшее время должен быть законсервирован. В тот момент адмирал Сергей Авакянц отметил, что консервация имеет под собой демонтаж всех механизмов, которые можно в дальнейшем использовать.

Тяжелый крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 ввели в действие в 1991-м. На корабле базировались различные самолеты и вертолеты. Кроме того, корабль нес 12 противокорабельных ракет П-700 комплекса «Гранит».