08:43, 11 сентября 2025

Обвиненный в отмывании денег военблогер получил повестку и не пошел на СВО

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Военблогер и советник экс-губернатора Курской области Роман Алехин, которого обвиняют в отмывании денег на специальной военной операции (СВО), получил повестку по мобилизации и не был направлен в зону боевых действий. Об этом военблогер рассказал «Известиям».

Блогер рассказал, что пришел в военкомат после получения повестки. Он ответил на вопросы врачей и рассказал, что у него был перелом позвоночника, гипертония и аритмия. После этого Алехину дали направления к врачам в областной больнице. Кардиолог, увидев высокое давление у Алехина, установила ему на сутки холтер, который измеряет давление и кардиограмму.

Кто такой Роман Алехин и в чем его обвиняют?

Алехин — военный блогер и бизнесмен из Курска. Он являлся советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который признался в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

В марте 2025 года Алехин заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат». Через 23 дня он расторг договор и назвал его подписание ошибкой.

Блогер попадал в скандал с покупкой дорогостоящего электрокара Zeekr. Военблогеры утверждали, что он купил машину на деньги, которые собирал на помощь фронту. Но Алехин отвечал, что может позволить себе такой автомобиль, так как является богатым человеком.

9 сентября в сети появилось видео, на кадрах которого «человек, похожий на Алехина», рассказывает о схеме, включающей его благотворительный фонд, завышенный объем поставок гумпомощи на спецоперацию и откат в 50 миллионов рублей.

Роман Алехин отвергает все обвинения.

«Жена обняла, поплакала. Я в одежде, экипировка у меня была для фронта как волонтер. Все купил себе. Прихожу. И вот так я с этим рюкзаком. (...) Прихожу 1 ноября. Они говорят: все, мобилизация закончилась, идите домой», — сказал Алехин, допустив, что даже при условии продолжения мобилизации его бы не пустили на СВО из-за порока сердца.

9 сентября в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи бойцам СВО. Сам Алехин обвинения отрицает и заявляет, что до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать его фонду крупную сумму — по документам она должна была быть меньше на шесть миллионов. От предложения, как утверждает Алехин, он отказался.

Роман Алехин занимал кресло советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер подписал контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат», однако меньше чем через месяц расторг контракт и назвал это ошибкой. После обвинений в отмывании денег Алехин заявил, что участвовал в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области. Подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

