06:53, 16 сентября 2025Мир

Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. ЦАХАЛ нанесла 37 ударов по городу за 20 минут. Что известно на данный момент?

Axios: Армия Израиля начала наступление на Газу с целью оккупации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа с целью его оккупации. По данным портала Axios, госсекретарь США Марко Рубио поддержал операцию Израиля, но призвал завершить ее как можно быстрее.

ЦАХАЛ нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут операции. В серии ударов принимали участие в том числе вертолеты. Жители города сообщили, что израильские военные задействовали начиненных взрывчаткой роботов. Кроме того, в воздухе кружат вертолеты Apache, которые периодически стреляют.

Раскрыто число погибших в Газе при ударах ЦАХАЛ

На данный момент известно, что более 60 человек погибли в секторе Газа при ударах ЦАХАЛ, нанесенных в ходе военной операции на территории анклава. Также ущерб был нанесен нескольким жилым домам и самой высокой башне города Газа.

По данным Al Jazeera, при израильском авиаударе по дому к северу от города погибли по меньше мере восемь человек.

Ранее Израиль нанес удары по Йемену. Они пришлись на столицу страны Сану и провинцию Эль-Джауф. В результате погибли минимум 35 человек.

Протестующие установили палатки у резиденции Нетаньяху

Протестующие против операции Армии обороны Израиля установили палатки у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. По данным портала Ynet, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию в радиусе 300 метров от резиденции премьер-министра. По некоторым данным, самого Нетаньяху в здании нет.

Премьер-министр услышал, что семьи идут, и сбежал

Один из протестующих против операции ЦАХАЛ

В августе в Тель-Авиве и других городах Израиля также прошли протесты из-за планов премьера страны оккупировать Газу. По информации Times of Israel, тогда на улицы вышли тысячи израильтян. Среди протестующих были и родители заложников, остающихся на территории Газы. Они считают, что операция Нетаньяху станет смертным приговором для их близких. Самой массовой стала акция в Тель-Авиве, где в протестах приняли участие не менее 10 тысяч человек.

Российское оружие не позволяет Израилю бомбить Алжир

По данным военно-аналитического журнала Military Watch Magazine, главным фактором, сдерживающим удары по Алжиру, для израильского премьера является наличие у страны российского оружия. Аналогичная ситуация была в Сирии. Иерусалим не решался проводить активную военную кампанию, пока в стране находились Вооруженные силы России. После ухода последних ситуация изменилась.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке Алжир остается единственным государством, которое вложило значительные средства в современные средства противовоздушной обороны от незападных поставщиков, причем его сеть радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были получены из Китая и России

Military Watch Magazine

Обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин заметила, что Алжир выиграет от появления у него фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 российского производства.

