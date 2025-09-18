Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия РФ

ФСБ задержала агентов Украины за попытку подорвать главу ОПК в Петербурге

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала трех завербованных Украиной диверсантов, пытавшихся подорвать главу российского предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ими оказались две девушки, а также переодетый в старушку мужчина.

В задачу девушек входила слежка за целью и своевременный доклад в Главное управление разведки Украины (ГУР) о маршрутах его передвижения. Мужчина же выполнил роль непосредственного исполнителя преступления. Переодевшись в пожилую женщину с палочкой, он закрепил взрывчатку на дне автомобиля и попытался скрыться, в таком виде он и был задержан силовиками. Спецслужба не стала раскрывать имя потенциальной жертвы.

В ходе первого допроса злоумышленники признались, что общались с кураторами с Украины через популярный мессенджер. Там же девушки получили информацию о местонахождении тайника с бомбой. Забрав ее, они передали взрывное устройство соучастнику-мужчине. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по нескольким статьям, включая госизмену.

Украинские спецслужбы вербуют россиян для покушений с начала СВО

Украинские спецслужбы все чаще используют россиян для покушений на военнослужащих или чиновников. О последнем предотвращенном случае стало известно 7 августа. В Новосибирске сотрудники силовых структур задержали двух подростков, которые готовили покушение на российского военнослужащего по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Молодым людям пообещали денежное вознаграждение за совершение преступления. Для этого они должны были нанести на автомобиль военного опасные химические вещества, полученные от СБУ, но вовремя были остановлены сотрудниками ФСБ. Подросткам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ. Их отправили под стражу.

Однако еще в 2022 году украинские спецслужбы устраивали покушения на россиян. Так, 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась журналистка и политолог Дарья Дугина. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец.

В мае 2023 года было совершено схожее покушение на писателя Захара Прилепина. Киллер при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. Прилепину удалось выжить.

Самым же резонансным случаем стал подрыв военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принесла взрывное устройство в кафе, в котором проходил творческий вечер журналиста. Тогда в результате взрыва бомбы пострадали 52 человека. 26-летнюю террористку осудили на 27 лет лишения свободы.