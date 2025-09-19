Глава ISU Ким объяснил нежеланием дискриминации допуск РФ до квалификации ОИ

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким назвал причины допуска российских фигуристов до участия в квалификации зимних Олимпийских игр 2026 года. По его словам, организация не хотела подвергать россиян дискриминации на основе паспорта.

«Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой», — заявил Ким.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников из россиян вошли Петр Гуменник и Аделия Петросян. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

Президент ISU Чэ Ёл Ким Фото: Cecile Mantovani / Reuters

Чэ Ёл Ким добавил, что «всегда верил в справедливость и универсальные возможности». «Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении десяти, пятнадцати и двадцати лет, и Олимпиада может быть раз в жизни», — заявил президент Международного союза конькобежцев. При этом он добавил, что в организации «осуждают происходящее на Украине».

Тарасова оценила шансы российского фигуриста Гуменника отобраться на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ранее оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника отобраться на Олимпиаду-2026.

«У Петра как были высокие шансы в Пекине, так и остаются», — отметила Тарасова. Также она прокомментировала тот факт, что Гуменник ездил тренироваться к американскому специалисту Рафаэлю Арутюняну. «К ведущим тренерам мира всегда ездят выдающиеся спортсмены», — резюмировала Тарасова.

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева также дала совет соотечественникам, которые будут участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. По мнению экс-спортсменки, российским фигуристам не надо думать об ответственности. «Жду, что ребята справятся со всем. Надеюсь, что они сильно не станут закапываться в мыслях об этой ответственности. Просто выйдут и все сделают», — заявила Медведева.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В ISU высказались об отношении к россиянам

Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко ранее рассказал об отношении организации к российским спортсменам.

По словам функционера, у ISU нет неприязни к россиянам. «У нас совершенно рабочая обстановка, и вопросов усиления давления на Союз конькобежцев России и Федерацию фигурного катания на коньках России нет», — заявил Кибалко.

При этом президент ISU Ким Чжэ Ёл, в свою очередь, заявлял, что дискуссия о полноценном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку возобновится после окончания боевых действий на Украине. «Мы допустили атлетов только на олимпийскую квалификацию», — подчеркнул он.

Фото: Jurij Kodrun - International Skating Union / Getty Images

ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов

В июле Международный союз конькобежцев пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов от соревнований под своей эгидой.

Так, в финансовом отчете за 2024 год указывается, что операционные убытки составили 8,5 миллиона франков (9,1 миллиона евро) — это на 5,9 миллиона франков (6,3 миллиона евро) больше, чем в 2023 году. «Важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», — отметили в организации.

В ISU также констатировали падение прибыли от коммерческой деятельности. Это также связали с отсутствием российских спортсменов.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.